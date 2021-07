Seegene présente un nouveau test de dépistage des variants du SRAS-CoV-2 permettant de détecter six variants du virus, dont le Delta et le Delta Plus

Seegene lance un nouveau test PCR multiplex capable de dépister six variants du SRAS-CoV-2, y compris les variants Delta et Delta Plus liés à une récente augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l'échelle mondiale.

Le nouveau kit de détection de variants a obtenu le marquage CE-IVD et permet de différencier 10 variants majeurs de la COVID-19, dont l'alpha, le bêta, l'epsilon et le delta, lorsqu'il est utilisé conjointement avec le premier kit de détection de variants de l'entreprise lancé en mars.

SÉOUL, Corée du Sud, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante société de biotechnologie de Corée du Sud, a annoncé le lancement d'un nouveau test de diagnostic des variants du SRAS-CoV-2 capable de dépister les nouveaux variants du virus, y compris le Delta et le Delta Plus, qui sont devenus la version dominante du virus qui circule à travers le monde.

Le 30 juin, Seegene a annoncé avoir obtenu le marquage CE-IVD pour son test « Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay », une nouvelle gamme de kits de détection de variants de l'entreprise capable de détecter les principales mutations génétiques des variants du SARS-CoV-2 telles que L452R, W152C, K417T et K417N. En une seule réaction, le kit de détection des variants identifie un total de six variants de la COVID-19 reconnus comme étant originaires de l'Inde, dont le Delta, le Delta Plus, le Kappa, le Gamma (Brésil), le Beta (Afrique du Sud) et l'Epsilon (Californie). Bien que le nombre de nouvelles infections quotidiennes augmente de façon exponentielle, le lancement de la nouvelle solution de dépistage devrait jouer un rôle essentiel dans la surveillance de la propagation des variants Delta et Delta Plus, qui sont en grande partie responsables de la majorité des nouvelles infections.

Plus tôt cette année, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le variant Delta comme un « variant préoccupant », car il est appelé à supplanter rapidement les autres variants. De plus, l'émergence d'une nouvelle mutation sur la protéine de spicule du variant Delta, connue sous le nom de K417N, a suscité des inquiétudes à l'échelle mondiale, car on sait qu'elle est plus contagieuse que le Delta et qu'elle présente une résistance au vaccin. Ces variants très contagieux sont récemment devenus une menace mondiale. Dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Indonésie, le Delta, qui est la souche dominante du virus, représente environ 90 % des nouveaux cas. De plus, dans d'autres pays comme les États-Unis, bien que le variant ne représente qu'environ 20 % des infections, ce nombre semble doubler toutes les deux semaines.

Dans de telles circonstances, l'introduction du test « Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay » reçoit beaucoup d'attention dans le monde entier, car il permet de dépister les variants Delta et Delta Plus, ainsi que d'autres variants majeurs du coronavirus. Seegene a également déclaré avoir réussi à mettre au point un test de diagnostic à l'usage exclusif de la recherche, le test « Allplex™ SARS-CoV-2/P681R Assay » pour le ciblage précis des variants Delta et Delta Plus. Selon l'entreprise, l'utilisation conjointe des deux tests permettra aux chercheurs de distinguer avec précision les variants Delta et Delta Plus des autres mutations génétiques.

Bien que de nombreux pays accélèrent leur processus de vaccination, Gavi, l'Alliance du Vaccin mondiale insiste sur l'importance du dépistage aux fins de surveillance, affirmant que le variant Delta Plus a été détecté lors de tests de dépistage de routine. Seegene soutient que l'utilisation combinée de ses deux solutions de tests de dépistage, dont le test « Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay » et le test « Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay », permet de dépister presque tous les variants de la COVID-19 existants. Les deux solutions de tests de dépistage étant capable de détecter de multiples variants en un seul test, cela simplifie également le processus de dépistage conventionnel pour lequel un test secondaire est nécessaire pour identifier de nouveaux variants. Dans ce contexte, le kit de détection des variants de Seegene est appelé à devenir la nouvelle norme de référence contribuant à prévenir de nouvelles pandémies.

« Les variants Delta et Delta Plus présentent une transmissibilité accrue, une courte période d'incubation et une possible réduction de l'efficacité du vaccin, a déclaré Min-cheol Lee, directeur de la technologie de Seegene. Je sais que les variants Delta suscitent actuellement de grandes inquiétudes. Alors que de nombreux spécialistes et l'OMS invitent le public et les gouvernements à continuer de faire preuve de vigilance, je suis persuadé que nos deux nouveaux tests de diagnostic joueront un rôle clé dans la détection précoce de différents virus et aideront à prévenir la propagation du SRAS-CoV-2 ».

