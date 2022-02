Seegene signe un contrat de fourniture pour livrer 4 millions de tests COVID-19 au Brésil

- Seegene signe un contrat avec le gouvernement brésilien pour la fourniture de 4 millions de tests COVID-19 et des consommables associés

- Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, le test optimisé pour la « double épidémie », qui permet de distinguer le COVID-19 du Flu A/B

- « Seegene est parfaitement préparé à répondre à la demande mondiale grâce à sa chaîne d'approvisionnement et à sa logistique solides »

SEOUL, Corée du Sud, le 11 février 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la principale société de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un contrat d'approvisionnement avec le ministère de la Santé du Brésil pour livrer quatre millions de tests COVID-19.

Depuis janvier 2022, le Brésil est confronté à une « double épidémie », une augmentation rapide des infections par la grippe A et le COVID-19 en raison de la propagation rapide de la variante Omicron. Plus grave encore, les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 ont récemment dépassé les 280 000 cas, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis la première apparition de la pandémie. Alors que le pays cherche à accélérer ses efforts de quarantaine, il existe également une demande croissante de tests COVID-19.

En réponse, Seegene livrera une cargaison de quatre millions d'Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, capable d'identifier les virus respiratoires dont la COVID-19, le Flu A/B ainsi que le RSV en un seul test. Ce test devrait être la solution optimale au Brésil, où l'on constate une augmentation rapide des cas de COVID-19 et de grippe A.

Ho Yi, directeur des ventes et du marketing de Seegene, a déclaré : « Seegene occupe une position unique pour répondre aux besoins mondiaux croissants en matière de tests de dépistage du COVID-19 et de la grippe. Nous sommes tout à fait prêts à fournir des stocks mondiaux pour aider les pays du monde entier dans leur lutte pour le retour à la vie quotidienne. »

Parallèlement, Seegene a introduit le mois dernier le test PCR rapide Allplex™ SARS-CoV-2, un nouveau test optimisé pour les tests de masse. Ce test peut fournir des résultats PCR en seulement 60 minutes, ce qui permet aux laboratoires de grande envergure d'augmenter facilement le volume de test jusqu'à trois fois sans instruments supplémentaires. Le lancement de ce nouveau test est une réponse à la propagation rapide de la dernière variante d'Omicron, au niveau mondial. Ce nouveau test devrait constituer le choix optimal pour les laboratoires à grande échelle et les aider à accroître immédiatement leur capacité de test.

À propos de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. a été fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000 et a des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Moyen-Orient. Elle est une entreprise de diagnostic in vitro (IVD) qui a transformé des technologies novatrices en produits grâce à ses activités pionnières en matière de recherche et développement. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCE™, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDT™, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCE™. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire (MDx) de pointe appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité, la spécificité et la couverture des maladies des tests PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent en fournissant des produits PCR précis et hautement multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes pour chaque canal fluorescent. Cette fonction permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de diagnostic moléculaire grâce à des innovations de pointe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.