Seegene und die britische Gesundheitssicherheitsbehörde (UKHSA), berufen ein Gipfeltreffen zur gemeinsamen Verwirklichung einer „Welt frei von allen Krankheiten" ein

Dr. Jong-Yoon Chun , Gründer und Geschäftsführer von Seegene, und Prof. Dame Jenny Harries , Vorstandsvorsitzende der UK Health Security Agency (UKHSA), trafen sich in der Zentrale von Seegene Inc. in Seoul , um über die Vision von Seegene zu sprechen und waren sich einig

Es wurde die schnelle Reaktion von Seegene auf die COVID-19-Pandemie und die digitalen Lösungen durch KI-Implementierung thematisiert

SEOUL, Südkorea, 19. April 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., Südkoreas führendes Unternehmen für molekulare Diagnostik (MDx), gab heute bekannt, dass Prof. Dame Jenny Harries, Vorstandsvorsitzende der UK Health Security Agency (UKHSA), am 27. März den Hauptsitz des Unternehmens in Seoul, Korea, besucht hat.

Nach Angaben des Unternehmens führten Prof. Harries und ihre Delegation Gespräche mit Dr. Jong-Yoon Chun, dem Gründer und Geschäftsführer von Seegene, sowie dem Managementteam, in denen sie ihre starke Unterstützung für die gemeinsame Verwirklichung der Vision „eine Welt frei von allen Krankheiten" zusagten.

Prof. Harries bekundete großes Interesse an Seegenes SG OneSystemTM-Projekt, der Initiative des Unternehmens zum Technologietransfer, sowie an den Fortschritten im Bereich der automatisierten Entwicklung diagnostischer Reagenzien, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und innovativen digitalen Lösungen basieren, die Biotechnologie (BT) und Informationstechnologie (IT) integrieren.

Prof. Harries hob die schnelle Reaktion von Seegene auf die Covid-19-Pandemie hervor und lobte die Flexibilität des Unternehmens bei der Entwicklung diagnostischer Reagenzien innerhalb von nur drei Wochen und deren weltweiten Vertrieb. „Wir sind der festen Überzeugung, dass die Geschwindigkeit der Tests schneller sein muss als die Geschwindigkeit der Übertragung", erklärte Dr. Chun mit Blick auf die Herausforderungen während der Pandemie. „Wir haben schnell gehandelt, indem wir Notfallgenehmigungen von Regierungen weltweit einholten und das globale Vertriebsnetz nutzten, das wir bereits vor der Pandemie aufgebaut hatten."

Seegene hat durch die Bereitstellung von etwa 350 Millionen diagnostischen Tests in über 100 Länder die schnelle und effektive Quarantäne von mit COVID-19 infizierten Personen erleichtert.

„Wir schätzen den Besuch der UKHSA, einer weltweit führenden Behörde für Gesundheitssicherheit, bei Seegene sehr", sagte Dr. Chun. „Wir werden weiterhin nach Wegen suchen, um die Zusammenarbeit zwischen Korea und Großbritannien zu intensivieren, auch durch unser SG OneSystemTM -Projekt", fügte er hinzu.

SG OneSystemTM ist die Initiative von Seegene zur gemeinsamen Nutzung von Technologien als eine globale Strategie zur Bekämpfung von Krankheiten. Sie beinhaltet die gemeinsame Nutzung der syndromischen quantitativen PCR-Technologie und des Digitalized Development System (SGDDS) von Seegene mit führenden Unternehmen weltweit. Die Initiative ermöglicht es Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, direkt an der Entwicklung von lokal zugeschnittenen diagnostischen Reagenzien für verschiedene Krankheiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen mitzuwirken.

Um dieses Vorhaben erfolgreich voranzutreiben, hat Seegene strategische Kooperationen mit führenden Unternehmen aus der Industrie und Wissenschaft, darunter Microsoft und Springer Nature, geschlossen und unterstreicht damit sein Engagement für die Förderung globaler Gesundheitssysteme durch den Ausbau seiner Initiative zum Technologieaustausch.

