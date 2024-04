Seegene e l'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria si incontrano in un vertice per realizzare insieme "un mondo libero da tutte le malattie"

Un incontro tra i due amministratori delegati si è tenuto presso la sede di Seegene per discutere e approvare la visione di Seegene

Sono state presentate le azioni di Seegene in risposta alla pandemia da COVID-19 e le soluzioni digitali dell'azienda tramite l'implementazione dell'AI

SEUL, Corea del Sud, 19 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., azienda leader sudcoreana che fornisce soluzioni complete per la diagnostica molecolare PCR, oggi ha annunciato che il 27 marzo la Prof.ssa Dame Jenny Harries, amministratore delegato dell'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA), ha visitato la sede dell'azienda situata a Seul, in Corea.

Il fondatore e amministratore delegato di Seegene, il dottor Jong-Yoon Chun, a sinistra, e l'amministratore delegato dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA), la Prof.ssa Dame Jenny Harries, all'estrema destra, discutono dela strategia per realizzare "un mondo libero da tutte le malattie" presso la sede centrale di Seegene a Seul, 27 marzo 2024 (PRNewsfoto/Seegene Inc.) Il fondatore e amministratore delegato di Seegene, il Dott. Jong-Yoon Chun, a sinistra, posa per una foto con la Prof.ssa Dame Jenny Harries, l'amministratore delegato dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) dopo l’incontro presso la sede di Seegene a Seoul il 27 marzo scorso (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

L'azienda ha comunicato che la Prof.ssa Harries e la sua delegazione hanno discusso con il Dott. Jong-Yoon Chun, fondatore e amministratore delegato di Seegene, e con il team dirigenziale, esprimendo un solido allineamento nel tentativo comune per la realizzazione della visione di Seegene: " un mondo libero da tutte le malattie".

La Prof.ssa Harries ha espresso vivo interesse per l'attività SG OneSystemTM di Seegene, l'iniziativa di condivisione tecnologica dell'azienda, nonché per i suoi progressi nel sistema di sviluppo automatizzato di reagenti diagnostici, guidato dall'intelligenza artificiale (AI) e da soluzioni digitali innovative che integrano la biotecnologia (BT) e la tecnologia dell'informazione (IT).

Sottolineando la risposta rapida di Seegene alla pandemia da Covid-19, la Prof.ssa Harries ha elogiato l'abilità dell'azienda nello sviluppo di reagenti diagnostici in sole tre settimane e nella distribuzione degli stessi a livello globale. "Crediamo fermamente che la velocità di produzione dei test debba essere maggiore della velocità di trasmissione", ha spiegato il Dott. Chun, riflettendo sulle sfide durante la pandemia. "Abbiamo agito rapidamente sfruttando le approvazioni in emergenza dei governi di tutto il mondo e la rete di distribuzione globale che avevamo costruito già prima della pandemia".

Seegene ha facilitato l'isolamento rapido ed efficace delle persone infette da COVID-19 fornendo circa 350 milioni di test diagnostici in oltre 100 paesi.

"Apprezziamo molto la visita a Seegene dell'UKHSA, un'agenzia di sicurezza sanitaria leader a livello mondiale", ha affermato il Dott. Chun. "Continueremo a esplorare modi per contribuire alla cooperazione tra Corea e Regno Unito, anche attraverso la nostra attività SG OneSystemTM", ha aggiunto.

L'attività SG OneSystemTM, l'iniziativa di condivisione tecnologica di Seegene, è una strategia globale volta a eradicare le malattie. Essa implica la condivisione della tecnologia PCR quantitativa sindrômica e del sistema di sviluppo digitale di Seegene (SGDDS) con aziende leader a livello mondiale. L'iniziativa consente agli scienziati di tutto il mondo di contribuire direttamente allo sviluppo di reagenti diagnostici adattati a livello locale per varie malattie che colpiscono esseri umani, animali e piante.

Per portare avanti efficacemente questo sforzo, Seegene ha stretto collaborazioni strategiche con industrie del settore e leader del mondo accademico, tra cui Microsoft e Springer Nature, sottolineando il proprio impegno nel promuovere soluzioni sanitarie globali tramite il miglioramento dell'iniziativa di condivisione tecnologica dell'azienda.

Seegene vanta 23 anni di ricerca e sviluppo, produzione ed esperienza commerciale dedicati alle tecnologie PCR quantitative sindromiche, come evidenziato durante la pandemia di COVID-19, quando l'azienda ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 a più di 100 paesi in tutto il mondo. La caratteristica principale delle esclusive tecnologie PCR sindromiche di Seegene è la capacità di testare simultaneamente, in un'unica provetta, fino a 14 agenti patogeni che causano sintomi simili e fornire informazioni quantitative sul profilo di infettività da correlare con la gravità della malattia.

