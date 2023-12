SEG Solar reçoit la médaille d'argent du classement EcoVadis sur la RSE

HOUSTON, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- SEG Solar (SEG) a récemment reçu une médaille d'argent de la part d'EcoVadis pour ses performances supérieures, se classant parmi les 18 % des entreprises évaluées les plus performantes et obtenant un score remarquable de 80/100 dans la catégorie social et droits humains. Ce prix reconnaît SEG en tant qu'entreprise leader dans le secteur solaire pour la gestion de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de développement durable.

EcoVadis est l'un des fournisseurs les plus respectés au monde en matière d'évaluation de la durabilité des entreprises pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Son évaluation couvre près de 200 secteurs d'activité dans plus de 175 pays et régions, et se concentre sur 21 questions regroupées en quatre thèmes : environnement, social et droits humains, éthiques, achats responsables.

Pour un avenir vert grâce à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie

SEG s'engage à favoriser un environnement vert par l'adoption de politiques environnementales strictes, l'amélioration des processus de fabrication et la mise à disposition d'une formation interne approfondie. En appliquant pleinement la norme ISO14001 et en étant membre de PV CYCLE, SEG souligne son engagement à promouvoir des pratiques écologiques dans l'ensemble de l'industrie.

Démontrer l'excellence de l'entreprise grâce à l'attention portée aux employés

SEG adopte une culture diversifiée, équitable et inclusive pour son personnel, ce qui contribue à son classement élevé dans les critères de la catégorie social et droits humains. SEG cultive un environnement de communication ouverte, protège les droits et le bien-être des employés et parraine des activités régulières de team building. Avec les certifications SA8000 et ISO45001, SEG a élaboré des directives de gestion complètes basées sur les normes internationales, mettant l'accent sur la protection de la santé et de la sécurité des employés.

Préserver l'intégrité des entreprises pour une coopération gagnant-gagnant

SEG adhère à une philosophie d'entreprise fondée sur la bonne foi et respecte strictement le droit des affaires international. Grâce à la mise en place de politiques de lutte contre la corruption et de conformité juridique, de procédures d'approbation spécifiques pour certaines transactions et d'un solide système de sécurité de l'information, SEG s'efforce de promouvoir un environnement commercial propre et équitable avec plus de 100 partenaires commerciaux mondiaux.

Une gestion écologique des marchés publics pour une chaîne d'approvisionnement stable et durable

SEG se consacre à l'intégration de la défense des intérêts sociaux et environnementaux dans la gestion des fournisseurs. Cet engagement se concrétise par la mise en place d'un système complet de gestion de la chaîne d'approvisionnement et la mise en œuvre d'un ensemble unifié de spécifications mondiales pour l'inspection des matériaux et des composants entrants, ce qui renforce la stabilité et la santé du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Jim Wood, directeur général de SEG, a exprimé sa gratitude en déclarant : « C'est un grand honneur de recevoir la médaille d'argent d'EcoVadis et nous apprécions leur reconnaissance de notre engagement à répondre aux normes ESG les plus élevées. SEG s'engage à intégrer les principes de durabilité dans sa stratégie commerciale globale, à assumer sa responsabilité sociale et à fixer en permanence des références pour la prochaine phase de développement durable de l'industrie. »

À propos de SEG Solar

Fondé en 2016 et basé à Houston, au Texas, SEG Solar est l'un des principaux fabricants américains de modules solaires photovoltaïques disposant d'une chaîne d'approvisionnement mondiale complète et proposant des modules solaires de haute qualité. À la fin de l'année 2022, plus de 2 GW de modules SEG ont été installés sur les marchés américain et européen. La société prévoit une capacité de production annuelle de modules supérieure à 5,5 GW et une capacité de production de cellules de 2 GW d'ici la fin de 2024.

