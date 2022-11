Segmed apoiada pela YC e pela Alchemist arrecada 5,2 milhões de dólares na rodada de financiamento e lança plataforma de imagens médicas do mundo real

PALO ALTO, Califórnia, 16 de novembro, 2022 /PRNewswire/ -- A Segmed, uma plataforma de imagens do mundo real baseada na nuvem que promove a aceleração da inovação na assistência médica por meio da simplificação do acesso a dados médicos, anunciou o fechamento de uma rodada de financiamento de capital semente de mais de 5,2 milhões de dólares liderada pela Nina Capital, com a participação da iGan Partners, M3 Inc, Mighty Capital, Expeditions Fund e Alchemist Accelerator, elevando o total de fundos arrecadados para mais de 10 milhões de dólares. A empresa também relatou o lançamento da plataforma Insight da Segmed.

A plataforma Insight da Segmed foi criada com o objetivo de levar conjuntos de dados de imagens médicas de alta qualidade do mundo real para as mãos de médicos, pesquisadores e desenvolvedores; particularmente aqueles que queiram treinar ou validar seus algoritmos de IA.

Pesquisadores da área médica e desenvolvedores de IA que utilizam a plataforma Insight da Segmed podem fazer pesquisas, visualizar estudos e relatórios que coincidam com seus critérios de busca e criar conjuntos de dados específicos de acordo com seus parâmetros. Depois de emitir um pedido, os usuários receberão dados em alguns dias - um processo que costumava levar anos antes da Segmed.

Ao estabelecer parcerias com sistemas de saúde, hospitais e clínicas de imagem em mil locais em cinco continentes, a Segmed fez o trabalho pesado de agregar dados médicos diversificados.

A privacidade do paciente e o gerenciamento dos dados continuam sendo primordiais na Segmed. A empresa mantém estrita conformidade com a HIPAA/GDPR, obteve sua certificação da SOC2 neste ano e só compartilha dados totalmente anônimos, garantindo que nenhuma informação pessoal seja exposta.

"O setor de saúde está cada vez mais adotando os métodos de inteligência artificial, mas um obstáculo no desenvolvimento de algoritmos imparciais e de alto desempenho tem sido a aquisição oportuna de dados diversificados e de alta qualidade", disse o Dr. Martin Willemink, CEO e cofundador da Segmed. "Com a Insight, nossos clientes podem reduzir drasticamente o tempo de obtenção de dados, o que, por sua vez, acelerará a pesquisa e o desenvolvimento na área médica."

"A Segmed está bem posicionada para reduzir as barreiras à inovação na IA médica, preenchendo a lacuna entre provedores de dados e consumidores de dados", disse Sebastian Anastassiou, diretor de investimentos da Nina Capital. "Isso tornará mais fácil enfrentar problemas de saúde difíceis, o que por fim melhorará a qualidade do atendimento ao paciente nos próximos anos."

"Estamos entusiasmados em apoiar a Segmed em seu recente avanço – acreditamos que a empresa está em uma trajetória de crescimento para se tornar uma das principais plataformas de dados de IA do setor de saúde. A plataforma tem acesso em tempo real a dados legíveis por máquina com foco em imagens médicas, que é um tipo de dado inestimável para a saúde. Com essa rodada, a iGan está animada para trabalhar com Martin e a equipe para promover parcerias e expandir os principais recursos da plataforma", disse Sam Ifergan, sócio-gerente da iGan Partners.

Ao fazer parceria com prestadores de serviços de saúde globais, padronizar e anonimizar dados por meio de uma sequência de algoritmos proprietários e permitir que os usuários criem conjuntos de dados personalizados, a Segmed tornou-se um ponto único para a rápida agregação de dados médicos. Para saber mais, acesse segmed.ai ou comece a usar a plataforma em join.segmed.ai.

