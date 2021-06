Según encuesta de Debt.com, casi 1 de cada 3 estadounidenses tiene dificultades para completar la FAFSA

El desafío más grande de las personas es que no conocen toda la información financiera que se les solicita.

FORT LAUDERDALE, Florida, 22 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una nueva encuesta de Debt.com revela que casi uno de cada tres estadounidenses que completan la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) tiene dificultades para hacerlo.

El 44 % expresó que el mayor desafío fue no conocer toda la información financiera que solicitaba la FAFSA. El 28 % sostuvo que el segundo desafío más grande fue no contar con ayuda para completarla.

La mayoría de los préstamos estudiantiles son federales, lo que significa que completar la FAFSA es la manera en que la mayoría de los estudiantes pueden costear la universidad. Howard Dvorkin, contador público certificado y presidente de Debt.com, sostuvo que, debido a la importancia de FAFSA, uno debe estar preparado para completarla. La fecha límite de la FAFSA es el 30 de junio, así que deberían completarla lo antes posible.

"La FAFSA no solo ofrece préstamos, también ofrece subsidios y otras sumas de dinero que no se tienen que devolver", expresó Dvorkin. "Si al momento de completarla no tienen toda la información necesaria, podrían desperdiciar la oportunidad de recibir dinero".

Algunos de los otros hallazgos incluyen:

El 89 % expresó que creía que su hijo o ellos mismos reunían los requisitos para recibir ayuda financiera, pero en realidad calificaba solo el 68 %.

Otros desafíos que enfrentaron las personas mientras completaban la FAFSA incluyeron recibir un mensaje de error (18 %), no crear previamente una identificación (ID) de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) (7 %) y no conocer la fecha límite (3 %).

El 34 % admitió creer que, con el Subsidio Pell, asumiría más deudas.

Según Dvorkin, el hecho de que una de cada tres personas tenga dificultades para completar la FAFSA es demasiado. "La FAFSA es demasiado importante para dejarla hasta último momento o no utilizar ningún recurso de apoyo", explicó. "Complétenla con anticipación para poder identificar los problemas que surjan y resolverlos rápidamente. Si no lo hacen, podrían terminar con una deuda aún mayor".

ACERCA DE: Debt.com es el sitio web del consumidor donde las personas pueden recibir ayuda en materia de deudas por tarjetas de crédito, crédito universitario, impuestos, reparación de crédito, quiebra, entre otros. Debt.com trabaja con proveedores aprobados y certificados que brindan la mejor asesoría y soluciones a los consumidores cuando "la vida transcurre".

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/408903/debtdotcom_logo.jpg

FUENTE Debt.com

Related Links

https://www.debt.com



SOURCE Debt.com