Según una nueva encuesta, la población de California afirma que la atención médica está mejorando

Dos años después de la pandemia, una cantidad mayor de habitantes de California se sienten satisfechos con la calidad de la atención de su salud; la seguridad laboral y el acceso a profesionales de la salud de color siguen siendo un motivo de preocupación

OAKLAND, Calif., 8 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un número cada vez mayor de californianos se sienten satisfechos con la atención de su salud, incluso mientras continúa la pandemia de COVID-19, según una nueva encuesta encargada por Blue Shield of California. La encuesta, en la que participaron 1,000 habitantes de California, se llevó a cabo en febrero de este año.

Titulada Vital Signs, la segunda encuesta anual de Blue Shield of California/Harris Poll reveló que, en relación a la atención de la salud que han recibido, la gran mayoría de los adultos de California (86%) califican su calidad como buena, lo que representa un aumento con respecto a los resultados del año pasado (80%). Alrededor de tres de cada cinco encuestados (59%) afirmaron tener acceso fácil a los servicios de salud, mientras que un 30% dijo tener un acceso "muy" fácil.

Las disparidades en el acceso se están reduciendo, ya que alrededor de la mitad de los encuestados (48%) afirma que el COVID-19 ha dificultado el acceso a la atención médica para las personas con bajos ingresos, comparado con el 62% que opinaba así un año antes. Una cantidad menor de encuestados afroamericanos (15%) dijeron que la atención de la salud que reciben ahora es deficiente, comparado con el 28% del año pasado.

El número de personas que afirmaron que ellos o un familiar postergaron su tratamiento médico por un motivo ajeno al COVID-19 descendió al 36% respecto al 40% de hace un año. Además, el 36% afirmó haber utilizado la telesalud por primera vez durante la pandemia, una cifra similar a la del 2021.

"Observamos algunas noticias positivas en los datos de la encuesta, pero también oportunidades de mejora para nuestro sistema de salud", dijo el Dr. Peter Long, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Soluciones de Salud en Blue Shield of California. "Este es el motivo por el que lanzamos nuestra iniciativa Health Reimagined en 2020 y por el que decidimos colaborar el año pasado en la campaña de vacunación contra el COVID-19 del estado de California, optando por la igualdad y la justicia como principios rectores. Nos esforzamos por ayudar a mejorar el acceso a la atención médica, a reducir los costos y a acelerar la transformación digital necesaria para crear un sistema de salud que sea digno de nuestra familia y amigos, además de sosteniblemente asequible".

Los siguientes son algunos de los resultados adicionales de la encuesta:

Casi la mitad de la población de California (49%) que ha solicitado ayuda profesional para la salud mental lo hizo por primera vez durante la pandemia. Alrededor de uno de cada cinco habitantes de California (22%) afirmó que su salud mental empeoró durante la pandemia.





En cuanto al acceso a los profesionales de la salud, el 39% de los afroamericanos, el 38% de los americanos de origen asiático y el 36% de los latinos afirmaron que era importante tener un médico o especialista de su misma raza/origen étnico, frente al 17% de los blancos. Sin embargo, apenas el 32% de los asiático americanos, el 39% de los hispanos y el 50% de los afroamericanos consideraron que era fácil encontrar profesionales de la salud de su raza/origen étnico.

Acerca de la encuesta

Vital Signs es la segunda encuesta anual de Blue Shield of California/Harris. The Harris Poll, en representación de Blue Shield of California, realizó la encuesta en línea del 9 al 21 de febrero de 2022 entre 1,009 residentes de California mayores de 18 años. La encuesta incluye una amplia franja del público general de California: asegurados privados, no asegurados, beneficiarios de MediCal, autoasegurados y otros. Para más detalles de la metodología de la encuesta, incluidas las variables de ponderación y los tamaños de las muestras de los subgrupos, comuníquese con Blue Shield of California.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con de 4.7 millones de clientes, 7,800 empleados y $22,900 millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $120 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

