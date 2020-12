SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Durante a pandemia do novo coronavírus, os avanços da tecnologia e da inteligência artificial na saúde ficaram mais evidentes, mostrando que a prática da medicina vem se transformando¹. As novas tecnologias empregadas no registro e na proteção de dados, no relacionamento do médico com o paciente, na formação de equipes multiprofissionais e na telemedicina provaram serem eficazes na otimização da atuação médica, uma vez que, de acordo com Associação Americana de Medicina, 32% dos erros médicos são decorrentes de problemas relacionados ao atendimento médico, exames clínicos deficientes, falhas na análise e avaliação de dados ou na carência de exames que comprovem o diagnóstico realizado².

Por isso, o canal de podcasts Eu [email protected], uma iniciativa inédita da Pfizer, traz, em sua segunda temporada, uma série de discussões para manter os profissionais de saúde atualizados sobre a importância do uso das tecnologias na saúde, com assuntos relacionados a "nova realidade da medicina". A telemedicina abre a temporada devido ao grande destaque que a assistência virtual à saúde ganhou durante a pandemia, de forma a permitir que o paciente não ficasse desassistido e evitasse a exposição ao coronavírus. A inteligência artificial também ganhou um episódio exclusivo, que apresenta a atuação do mecanismo durante a prática clínica e na análise de dados de pacientes, que permite um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, a sugestão de tratamentos mais eficazes a determinadas enfermidades.

Entre os dez novos episódios, ainda estão temas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados e ao desafio no desenvolvimento de vacinas. A saúde dos profissionais da saúde, destacada na primeira temporada com episódios sobre burnout e suicídio na medicina, também não ficou de fora: com um episódio inédito sobre o controle do estresse e alimentação, o podcast reforça a importância dos cuidados da saúde física e mental dos profissionais.

Os demais episódios do Eu [email protected] abordarão temas como finanças para médicos, cuidados paliativos, o retrato da saúde e gestão de clínicas. Para conferir os conteúdos, basta acessar o Eu [email protected] por meio do Spotify. Os novos episódios serão lançados semanalmente, intercalados com programas especiais.

FONTE Pfizer Brasil

