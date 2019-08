Segundo aniversário de entrada da MINISO no Brasil marca uma nova etapa do seu desenvolvimento global

Dois anos depois, a MINISO alcançou resultados frutíferos no mercado brasileiro. Os produtos de alta qualidade, criativos e altamente acessíveis da MINISO conquistaram a confiança dos consumidores locais. A MINISO se tornou uma das escolhas mais importantes para os consumidores locais comprarem suas necessidades diárias. Atualmente, a MINISO já abriu mais de 50 lojas no Brasil, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Aos poucos, abriu lojas nos estados de SC e PR da região sul, e lojas no centro e norte também estão sendo criadas.

No dia 1º de agosto, a MINISO anunciou que o sistema SAP-ERP foi lançado oficialmente no mercado brasileiro e que o armazém logístico construído por ela mesma foi colocado em uso simultaneamente. O controle de processos internos da MINISO como finanças, logística e rede de fornecimento será extremamente aprimorado com o novo sistema. Ao mesmo tempo, o sistema também será coordenado com uma nova etapa de novas estratégias de produtos (incluindo produtos Marvel e outros de sua propriedade intelectual), permitindo que a MINISO inicie uma nova etapa de desenvolvimento rápido no mercado local.

Em fevereiro de 2019, a sede da MINISO decidiu construir seu próprio sistema SAP-ERP e armazém logístico no Brasil, pois estava otimista em relação ao mercado brasileiro. Após seis meses de construção, o sistema SAP e o armazém logístico foram lançados com sucesso no segundo aniversário da entrada da MINISO no mercado brasileiro.

De acordo com o diretor do mercado brasileiro da MINISO, a MINISO vai ampliar a categoria de produtos e acelerar o lançamento de novos produtos no mercado brasileiro no futuro. Juntamente com investidores, a MINISO terá lojas em todas as grandes cidades do Brasil. O número total de lojas MINISO no Brasil chegará a 300 no futuro. A marca asiática entrou em uma fase de rápido desenvolvimento no mercado brasileiro.

Fora do Brasil, a expansão internacional da MINISO também está em expansão. Até o momento, esta marca de produtos para a casa, com produtos econômicos e especializados em necessidades diárias, utilidades domésticas, produtos de beleza e cuidados com a pele e acessórios digitais, possui mais de 3.500 lojas em todo o mundo, distribuídas em mais de 80 países e regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/967403/MINISO.jpg

FONTE MINISO Japan

