Segundo nova reportagem da Orb Media, o que você pensa sobre envelhecer impacta sua saúde e qualidade de vida

Pessoas com uma atitude positiva em relação à velhice estão propensas a viver mais e com melhor saúde do que aquelas com uma atitude negativa. E aquelas com uma visão negativa do envelhecer estão mais propensas a sofrer um ataque cardíaco, um AVC ou morrer vários anos mais cedo.

Idosos de países com um nível baixo de respeito pelos mais velhos estão em risco de pior saúde mental e física, e níveis mais altos de pobreza relativa.

Para conhecer seus níveis de respeito pelas pessoas mais velhas, a Orb Media compilou dados de 150.000 pessoas de 101 países. Os dados mostram que o nível de respeito varia significativamente de país para país.

Envelhecer com saúde é cada vez mais importante: fora da África, países de todos os cantos estão envelhecendo rapidamente. Se as tendências populacionais continuarem, até 2050 aproximadamente de cada seis pessoas no mundo uma terá mais de 65 anos – e quase meio bilhão terá mais de 80.

A Orb Media tem o prazer de se associar a membros da Orb Media Network (OMN) – um grupo de mídias influenciadoras de todo o mundo que colabora simultaneamente, publicando em conjunto histórias que catalisam o diálogo mundial a respeito de assuntos críticos, concentrando a atenção do governo, indústria, pesquisadores sociedade civil e o público.

Entre os membros da OMN estão SVT (Suécia), Die Zeit (Alemanha), The Hindu (Índia), Folha de São Paulo (Brasil), Tempo Media Group (Indonésia), El Tiempo (Colômbia), BBC (Reino Unido), Cadena SER-Prisa (Espanha), CBC (Canadá), Dhaka Tribune (Bangladesh), Deutsche Welle (Alemanha) e YLE (Finlândia).

