Segway introduceert nieuwe AI-aangedreven step op Micromobility Europe

De e-step S90L, die voor het eerst tijdens MME 2022 wordt geïntroduceerd, integreert een volledig spectrum van AI-technologieën die geoptimaliseerd zijn voor gedeeld gebruik. Omdat regelgevers en wagenparkbeheerders meer veiligheid en duurzaamheid in gedeelde voertuigen eisen, zijn fabrikanten voor functies als rijstrookdetectie en parkeerdetectie van oudsher afhankelijk van oplossingen van derden. Bij de S90L van Segway worden alle AI-technologieën – van intelligente sensoren tot algoritmen – ontworpen en ontwikkeld via één geïntegreerd platform: de Segway Pilot. Dit is een primeur in de branche.

Segway Pilot wordt aangedreven door Qualcomm's nieuwste AI-technologieën en Segway's eigen mogelijkheden op het gebied van computervisie en deep learning. Het systeem kan autonoom diverse elementen in een stedelijke omgeving detecteert – zoals trottoirs, parkeerplaatsen en voetgangersdichtheid – en waarborgt daarbij de privacy door gezichtskenmerken te vervagen op het moment van de beeldregistratie. Voertuigen uitgerust met Segway Pilot - zoals de S90L - bieden via visuele en gesproken aanwijzingen realtime begeleiding en assistentie aan de bestuurders, wat de veiligheid ten goede komt. Segway Pilot monitort verschillende parkeeromgevingen voor operators en stimuleert verantwoord parkeergedrag van bestuurders.

"We zijn trots op de capaciteiten van Segway Pilot op het gebied van semi-autonoom rijden", aldus Yusen Qin, algoritme-architectuur, die de leiding heeft over het algemeen beheer van AI en Robotica R&D van Segway-Ninebot. "AI versnelt de manier waarop gedeelde micromobiliteit zich aanpast aan veranderende stedelijke omgevingen en wettelijke vereisten. Segway kijkt ernaar uit om met partners samen te werken bij het leveren van innovatieve oplossingen via een open platform".

Naast de S90L toont Segway zijn volledige assortiment van gedeelde elektronische voertuigen in Amsterdam, zoals e-bikes en e-bromfietsen. Elk voertuig wordt aangedreven door unieke slimme functies, variërend van elektrische wielvergrendelingen tot automatische helmdetectie. Veel van de modellen worden al gebruikt door leiders op het gebied van gedeelde micromobiliteit, zoals Lyft, Tier en Helbiz.

Alan Zhao, General Manager van Commercial Mobility Business Division, Segway-Ninebot, gelooft dat gedeelde micromobiliteit aan een nieuwe golf van groei begint in de postpandemische wereld. "Wereldwijd zijn mensen zich meer dan ooit bewust van de noodzaak van groen vervoer, en Segway is goed gepositioneerd om de gedeelde micromobiliteitsindustrie te helpen aan deze nieuwe vraag te voldoen". Eerder dit jaar vierde Segway de productie van zijn tien miljoenste e-step, een opmerkelijke mijlpaal ondanks wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen.

Samen met meer dan 1.000 deelnemers uit de sector promoot Segway op MME 2022 het thema: "The Dawn of AI and Micromobility". Het bedrijf stimuleert het idee van 'AIOT' – de vermenging van AI en IoT (internet of things) – niet alleen in gedeelde elektrische voertuigen, maar ook in hun software- en hardware-integratie als een open platform.

Ga voor meer informatie over de volledige productlijn van Segway op MME 2022 naar: https://b2b.segway.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832452/Segway_Ninebot_Booth_Micromobility_Europe_2022.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832453/The_AI_powered_Shared_Kick_Scooter___S90L.jpg

SOURCE Segway-Ninebot