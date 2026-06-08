Segway Navimow devient le partenaire officiel de l'Open de Bad Homburg : La précision de la tonte redéfinit le standard championnat

BAD HOMBURG, Allemagne, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow, première marque mondiale de tondeuses robotisées sans fil pour la deuxième année consécutive*, est partenaire Platine international officiel de l'Open de Bad Homburg. Le tournoi international de tennis féminin (WTA) sur gazon réunira les meilleures joueuses de tennis du monde du 20 au 27 juin. Parmi elles, Iga Swiatek, sacrée à Wimbledon l'année dernière, et Venus Williams, l'une des joueuses de tennis les plus titrées de ces dernières décennies, s'affronteront sur des pelouses taillées avec précision.

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Grâce à ce partenariat, Navimow montre qu'il est possible d'obtenir des pelouses de qualité championnat dans n'importe quel jardin particulier à l'aide de ses tondeuses robotisées disponibles dans le commerce. Comme sur les courts du célèbre tournoi WTA de Bad Homburg, où l'efficacité et chaque millimètre de gazon comptent, les tondeuses robotisées Navimow maintiennent avec précision les pelouses les plus exigeantes à une hauteur de huit millimètres, ce qui correspond aux standards des championnats.

Aljoscha Thron, directeur du tournoi WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt et directeur général d'AK Management GmbH, s'exprime sur ce partenariat :

« Nous sommes fiers d'avoir trouvé en Navimow un partenaire idéal, une entreprise technologique axée sur l'innovation. Qu'il s'agisse du tennis sur gazon ou des tondeuses robotisées haut de gamme, la précision et la qualité d'excellence jouent un rôle décisif. Le partenariat entre l'Open de Bad Homburg et Navimow contribuera à renforcer le profil international et l'attrait mondial à long terme du tournoi ».

Au Bad Homburg Open, Navimow déploie des tondeuses robotisées de la série X4, dotées des dernières technologies :

Pour que les pelouses privées, comme le Center Court, soient coupées proprement partout, y compris sur les bords, les tondeuses sont dotées de la fonction EdgeSense™. Cette technologie permet au robot, entre autres, de reconnaître les murs ou les clôtures lors de la cartographie et de la tonte, et de tondre jusqu'à une distance d'environ cinq centimètres de ceux-ci. La stratégie de conduite et l'utilisation des lames s'adaptent automatiquement aux transitions et aux légères différences de hauteur.

Pour protéger le gazon des jardins particuliers lors des manœuvres de virage, tout comme les pelouses des championnats, la série X4 de Navimow est dotée de la technologie Xero-Turn™ avec sa direction révolutionnaire qui préserve l'intégrité du gazon. La direction excentrée de la roue avant et l'intelligence brevetée respectueuse du gazon permettent de manœuvrer proprement et sans dégâts.

Parce que les pelouses où jouent les enfants, comme les courts de tennis, doivent rapidement redevenir praticables, la technologie MowMentum™ assure une tonte très efficace et des résultats impeccables. Un plateau de coupe à deux disques doté de douze lames offre une surface de tonte 1,8 fois supérieure à celle des systèmes à disque unique. Deux moteurs haute performance de 180 watts assurent une vitesse de déplacement élevée, ce qui permet de tondre de grandes pelouses en réduisant considérablement le temps consacré à la tonte.

D'ailleurs, Navimow a déjà remporté plusieurs prix pour ses excellentes performances sur pelouse. Plus récemment, la série X4 a été récompensée par le Red Dot Design Awards pour la qualité exceptionnelle de son design. (Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Navimow)

À propos de Segway Navimow

Segway Navimow, une filiale de Ninebot Limited (code boursier : 689009.SH), se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication et à la distribution de robots intelligents. Navimow vise à intégrer pleinement la robotique et l'IA dans la vie quotidienne, à fournir une technologie intelligente d'entretien des pelouses qui crée une valeur mondiale durable pour les clients, et à imposer Navimow comme la principale marque mondiale de tondeuses robotisées sans fil.

Avec son équipe centrale spécialisée dans la robotique et l'IA, l'entreprise opère à Pékin, Changzhou, Shenzhen, Amsterdam, Boston, Düsseldorf et Paris, et compte sur le soutien d'un réseau de collaborateurs mondial.

La gamme de produits comprend les séries i, H et X pour un usage privé et la série commerciale Terranox pour l'aménagement paysager professionnel, couvrant une gamme complète de tailles de pelouses et de cas d'usage. Première marque mondiale de tondeuses robotisées sans fil en termes de volume de ventes au détail pour la deuxième année consécutive*, les produits Navimow sont désormais utilisés par plus de 550 000 clients dans plus de 40 pays et régions, dont l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie.

* Source des données : Euromonitor International. Mesuré selon le volume total des ventes au détail (en unités) de la marque en 2024 et 2025 ; enquête réalisée en mars 2026. Le terme « tondeuse robotisée sans fil » désigne des tondeuses robotisées à usage privé ou commercial qui fonctionnent sans câble périphérique physique et utilisent des technologies telles que l'UWB, la navigation par vision pure, le RTK ou le LiDAR 3D. Ces produits sont généralement identifiés par leur nom ou les détails de leur emballage.

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