Segway-Ninebot condivide Consigli per viaggiare sicuri nei viaggi urbani a distanze brevi nell'ambito della Giornata Internazionale delle Famiglie

Prestare attenzione alla strada da percorrere e non essere distratti da telefoni o altri dispositivi;

Indossare accessori protettivi come il casco e i cuscinetti per gomiti quando si usa uno scooter elettrico, un KickScooter, una motocicletta o una bicicletta;

Posizionare il cellulare sul portatelefono per garantire un'assistenza direzionale senza mani per evitare incidenti;

Utilizzare in modo efficace gli accessori antifurto anche per gli effetti personali, ad esempio utilizzando una password di blocco per proteggere le soluzioni per il viaggio.

"I KickScooter elettrici sono già una modalità di trasporto molto popolare nei principali centri urbani in Europa e negli Stati Uniti. In Segway-Ninebot, la nostra attività principale è sempre stata quella di produrre trasportatori personali elettrici auto-equilibrati e KickScooter elettrici, producendone oltre 10 milioni. Inoltre, i nostri KickScooter elettrici sono utilizzati da fornitori di servizi per dispositivi condivisi che si affidano a Segway-Ninebot come fulcro per la loro attività", ha commentato Wang Ye, CEO di Segway-Ninebot . "Nel frattempo, in termini di responsabilità sociale d'impresa, negli ultimi anni, il trasporto su distanze brevi ha sostituito il carburante con l'elettricità. Ninebot Internet of Vehicles Data Centre riferisce che entro il 16 maggio 2022 Segway-Ninebot ha raggiunto una distanza di spostamenti complessiva di 5.359.063.428 km in tutto il mondo, riducendo le emissioni di carbonio di 258.306.857 kg rispetto ai viaggi in motociclette, il che equivale a piantare 14.430.551 alberi."

I KickScooter elettrici della serie D e C Segway-Ninebot - con varie gamme di velocità da crociera, il più alto dei quali, il modello D38E, può raggiungere i 38 km - sono disponibili sia per genitori che bambini. I tre modelli, D38E, D28E e D18E, sono caratterizzati da un sistema affidabile di doppia frenatura, da pneumatici antiscivolo, confortevoli e resistenti da 10 pollici e possono spostarsi su tutti i tipi di terreno. Il modello più potente è in grado di gestire angoli di arrampicata fino al 20%, e tutti e tre sono dotati di potenti anabbaglianti a LED per garantire una visibilità chiara in condizioni di scarsa illuminazione. Il nuovo KickScooter elettrico per bambini, C15E, ha tre modalità di movimento e pneumatici in gomma solida che offrono una migliore aderenza e prestazioni antiscivolo, consentendo una corsa più sicura. Sono state anche incorporate luci ambientali per alleggerire l'esperienza della corsa.

Segway-Ninebot continua a fornire una soluzione unica a tutti i viaggiatori della famiglia per esplorare tour divertenti e inesplorati questa estate. Segway-Ninebot sta programmando un'entusiasmante promozione estiva limitata per KickScooters serie D e C15E. Per i dettagli sulla promozione, visitare shop.segway.com o il rivenditore locale.

Informazioni su Segway-Ninebot

Segway-Ninebot è un'impresa globale nel campo dei robot intelligenti per il trasporto e il servizio di breve distanza. Nel 1999, Segway è stata fondata a Bedford NH, negli Stati Uniti, che è il leader mondiale nel trasporto personale di livello commerciale, elettrico e autobilanciato. Ninebot è un operatore intelligente di apparecchiature di trasporto a breve distanza che integra ricerca e sviluppo, produzione, vendite e servizi, fondato a Pechino nel 2012. Quando Segway e Ninebot hanno completato una combinazione strategica nel 2015, è nato Segway-Ninebot. Attualmente, le attività dell'azienda sono presenti in tutto il mondo e hanno filiali a Pechino, New York, Seattle, Los Angeles, Dallas, Amsterdam, Krefeld, Seoul, Parigi, Barcellona, Shanghai, Changzhou, Shenzhen e Hangzhou e vendono prodotti in oltre 225 paesi e territori. Con la sua proprietà intellettuale di fama mondiale, Segway-Ninebot creerà un maggior numero di prodotti che guideranno gli utenti e l'intero settore in futuro.

