Segway präsentiert fortschrittliche Mikromobilitätslösungen und Einblicke auf der Micromobility Europe 2024

AMSTERDAM, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Segway, ein weltweit führendes Unternehmen in der Mikromobilitätsbranche, freut sich, seine neuesten Innovationen und Erkenntnisse auf der Micromobility Europe 2024 zu präsentieren. Diese prestigeträchtige Veranstaltung, die am 5. und 6. Juni in Amsterdam stattfindet, bietet die perfekte Plattform für Segway Commercial, um seine führende Position auf dem Markt zu stärken und bahnbrechende Strategien vorzustellen, die sich auf die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Betreiber von Mikromobilität konzentrieren.

Segway at MME2024

Unterstützung von Betreibern mit erstklassigen TCO-Lösungen

Bei Segway legen wir Wert auf umfassende Kosteneffizienz, die weit über die Anschaffung der Hardware hinausgeht. Unsere Strategie umfasst eine Analyse der Hardware-Anschaffungskosten, der Betriebskosten und der Kosten für Wartung und Recycling über den gesamten Lebenszyklus, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu optimieren. Mit einer starken Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und Rentabilität entwickeln wir diese Strategien kontinuierlich weiter.

Unsere einjährige Garantie ist ein Beispiel für diesen Ansatz und reduziert die Kosten für Ersatzteile und Reparaturen erheblich. Außerdem können wir durch die Konzentration auf Modularität und Reparierbarkeit die Wartungskosten weiter senken. Bei Segway haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Betreibern modernste TCO-Lösungen zu bieten, die ihre Rentabilität steigern und den Weg für ihren langfristigen Erfolg ebnen.

Neue Produkteinführungen: Urban B200 Shared E-Bike, Apex D100L Shared E-Scooter, Max S100 E-Scooter und Segway Pilot Lite

Wir freuen uns, drei neue Fahrzeuge vorstellen zu können, die unser Engagement für Innovation und Qualität verkörpern:

Shared E-Bike Urban B200: Das B200 ist ein verbessertes Modell, das sich an den marktbewährten B100 und A200P orientiert. Dieses neue Modell zeichnet sich durch eine größere Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse regionaler Flotten, einen geringeren Wartungsaufwand und eine verbesserte TCO-Effizienz aus. Es verfügt unter anderem über 26-Zoll-Reifen und eine Reichweite von 90 km pro Ladung.

Shared E-Scooter Apex D100L: Die erste Version von unserer Apex-Produktlinie. Dieser leistungsstarke E-Scooter ist auf Stabilität und ein hervorragendes Fahrgefühl ausgelegt und verfügt über einen großen Akku mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 110 km.

Shared E-Scooter Max S100: Diese Aktualisierung des Rahmens der Max-Serie sorgt für mehr Stabilität und Zuverlässigkeit, während gleichzeitig die Möglichkeiten durch ein multifunktionales LCD-Dashboard erweitert werden. Er bietet ein komfortables Fahrerlebnis und eine verbesserte Benutzerinteraktion und -kontrolle durch das neue Armaturenbrett.

Außerdem sind wir stolz darauf, das Segway Pilot Lite vorzustellen, das neueste, vielseitigste und agilste KI-Hardwaremodul. Dieses Modul verfügt über ein Weitwinkelobjektiv, das ein weites Sichtfeld bietet und alle wichtigen Aspekte der Fahrumgebung wie Parkzonen, Gehwege und Fußgänger erfasst und erkennt, um ein sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten.

Umweltverträgliche Technik

Nachhaltigkeit ist die Grundlage für unsere Arbeit bei Segway. Wir führen derzeit eine Lebenszyklusanalyse (LCA) für unser neuestes Produkt, das D110, durch, um seine gesamten Umweltauswirkungen, wie z. B. die Kohlenstoffemissionen, die voraussichtlich 368 kg betragen, zu messen. Diese Bewertung ist ein entscheidender Teil unserer breiteren Strategie, die Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte zu verstehen und zu verringern. Ein wesentliches Element dieser Strategie ist die Verwendung von recycelten Materialien, was wesentlich zu unseren Nachhaltigkeitszielen beiträgt. Unsere gemeinsam genutzten E-Roller werden beispielsweise aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien hergestellt. Etwa 51 % des Gesamtgewichts der Kunststoffe (ohne Batterien) und 41 % des Gesamtgewichts der Metalle in den Fahrzeugen stammen aus recycelbaren Materialien. Diese Verpflichtung zur Verwendung von recyceltem Material reduziert nicht nur unseren CO2-Fußabdruck, sondern setzt auch einen Standard für die Umweltverantwortung in der Branche. Wir sind von unserer Nachhaltigkeitsstrategie und ihrer Rolle bei der Gestaltung einer grüneren Zukunft überzeugt und bekräftigen die Bedeutung dieser Praktiken für unsere Marke und unsere Ziele, dauerhafte Umweltvorteile zu erzielen.

