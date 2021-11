Seit 70 Jahren gemeinsam für die Druckindustrie tätig: Lohmann und Dortschy feiern rundes Jubiläum

Bereits 1851 gegründet, gilt Lohmann als Pionier der Klebeband-Technologie und ist heute weltweit tätig. Der Firmenstammsitz befindet sich in Neuwied/Deutschland. In den 50er Jahren hielt das Unternehmen mit seinen technischen Klebebändern für den Flexodruck Einzug in die Druckindustrie. Das Unternehmen beschäftigt heute über 1.800 Mitarbeitende weltweit und ist an 29 internationalen Standorten rund um den Globus aktiv. In diesem Jahr feierte Lohmann ihr 170-jähriges Bestehen.