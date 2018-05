Séjours estivaux exceptionnels avec Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts et Rove Hotels

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693056/Dubai_Marina_by_Emaar.jpg )

Ces tarifs estivaux spéciaux sont disponibles en séjournant dans les établissements de luxe haut de gamme Address Hotels + Resorts, de lifestyle haut de gamme Vida Hotels and Resorts et contemporains de milieu de gamme Rove Hotels d'Emaar Hospitality Group.

Dans les établissements Address Hotels + Resorts et Vida Hotels and Resorts, les clients peuvent bénéficier d'une nuit gratuite pour deux nuits réservées. Les majestueux hôtels participants incluent l'Address Boulevard, rattaché au Dubai Mall, la plus grande destination de vente au détail au monde. Pour les personnes aimant être au bord de l'eau, l'Address Dubai Marina est l'endroit idéal, tandis que l'Address Montgomerie est fortement recommandé pour les amateurs de golf. Pour un hôtel de luxe en arabesques, le Palace Downtown est le choix parfait.

Le Vida Downtown est synonyme d'élégance et de commodité, tandis que le Manzil Downtown offre des designs et un accueil arabe authentiques.

Conçus pour les voyageurs modernes, les établissements Rove Hotels garantissent un séjour exceptionnel avec un rapport qualité/prix imbattable. Les clients peuvent profiter de tarifs à partir de seulement 198 AED la nuit dans cinq établissements répartis dans la ville.

Olivier Harnisch, PDG d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Nos expériences estivales sont parfaites pour les familles et les couples qui souhaitent profiter du meilleur de Dubaï et vivre des moments mémorables dans les établissements de classe mondiale d'Emaar Hospitality Group. Nous visons à répondre aux aspirations de style de vie des voyageurs étrangers comme des personnes résidant à Dubaï, et à apporter une contribution significative au secteur du tourisme de renommée mondiale de la ville pendant les mois d'été. »

Pour les clients séjournant dans les établissements Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts et Rove Hotels, « Live It Up » propose deux forfaits pour accompagner n'importe quel séjour de manière exclusive et uniquement disponibles à la réception des hôtels participants d'Emaar Hospitality Group.

Profitez des attractions de loisir les plus exaltantes de la ville comme le VR Park, la Dubai Ice Rink, le Dubai Aquarium & Underwater Zoo et KidZania®, en plus des attractions prisées telles que le l'opéra de Dubaï et Opera At the Top, Burj Khalifa, offrant une expérience incroyable à un prix imbattable. Les clients peuvent choisir deux attractions pour seulement 39 USD par forfait, ou vivre encore plus de moments forts avec quatre attractions pour seulement 59 USD par forfait.

