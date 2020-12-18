Сельское управление в уезде Чунчжоу провинции Сычуань: «меньше» проблем, «больше» оживления

ЧЭНДУ (Китай), 19 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж корреспондента Xinhua Daily Telegraph:

«Если хорошо управлять каждым уездом, то весь мир будет стабильным и единым». Управление сельскими районами является краеугольным камнем всей системы государственного управления. Городской уезд Чунчжоу в провинции Сычуань сосредоточил свое внимание на решении проблемы управления сельскими районами, а также сформировал на основе проведенного анализа рабочую систему «промышленные функциональные зоны + города и улицы + местные рабочие станции + деревни», которая позволила сократить число уязвимых мест и активизировала процессы оживления.

В 2019 году Чунчжоу был включен в первую группу экспериментальных уездов для разработки системы управления сельскими районами страны. За последний год в Чунчжоу создана система сельского управления нового типа: «промышленные функциональные зоны + города и улицы + местные рабочие станции + деревни» — что стало ответом на такие проблемы, как расплывчатость полномочий и нарушение нормального функционирования системы управления сельскими районами.

«Опора и защита системы сельского управления — в городах, на улицах и в сельских общинах. Чунчжоу возглавил работу по созданию сельскохозяйственных и промышленных функциональных зон в Чэнду, а также по расчистке, возвращению на свои места и освоению таких функциональных зон». Как сообщил член постоянно действующей комиссии Муниципального комитета Чунчжоу Ван Чэнлун (Wang Chenglong), Чунчжоу распределяет экономические функции городов, подрайонов и сельских общин между комитетами по управлению промышленными функциональными зонами, возлагает функции обслуживания населения и управления социальной сферой на города, улицы и деревенские общины, спускает функции административного контроля и утверждения, которые должны иметь соответствующие департаменты, на уровни комитетов по управлению, городов, улиц и сельских общин.

«Комитет по управлению не является «вторым правительством», а функциональные зоны — это не просто парки». Ван Чэнлун также заявил, что в соответствии с ресурсными и деловыми характеристиками региона промышленное развитие, планирование и строительство, а также стимулирование инвестиций осуществляются во избежание таких проблем, как неразумное распределение ресурсов, вызванное застройкой каждого городского района. В то же время был создан 15-минутный цикл предоставления государственных услуг, проведено деадминистрирование сельского управления и расширены возможности управления на местных уровнях.

В настоящее время городской уезд Чунчжоу привел количество своих первоначальных 25 городов (улиц) и 15 253 сельских территорий (общин) к 172 территориальным единицам и организовал 11 местных рабочих станций, 15 центров выдачи разрешений и 13 многофункциональных центров предоставления сельскохозяйственных услуг. 175 подразделений государственных служб были переведены на более низкие уровни.

Профессор Школы управления Сычуанского сельскохозяйственного университета Ван Юньчэнь (Wang Yunchen) полагает, что опыт управления сельскими районами в уезде Чунчжоу является новой моделью сельского управления, которая не только отвечает требованиям государственной политики, но и имеет практическую основу и в большей степени соответствует желаниям народа. Он имеет значительную ценность в качестве ориентира.

SOURCE Xinhua Daily Telegraph