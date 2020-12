La gouvernance rurale à Chongzhou, de la province du Sichuan : problèmes « réduits » et revitalisation « accrue »

CHENGDU, Chine, 19 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Selon le reportage d'un journaliste du Xinhua Daily Telegraph,

lorsque chaque comté sera bien gouverné, le monde sera stable et uni. La gouvernance rurale est la pierre angulaire de la gouvernance nationale. La ville de Chongzhou, dans la province du Sichuan, s'est attachée à résoudre le problème de la gouvernance rurale, et a étudié et élaboré un système de fonctionnement constitué de « zones fonctionnelles industrielles + villes et rues + postes de travail communautaires + villages », qui a réduit les difficultés et favorisé la revitalisation de la région.

En 2019, la ville Chongzhou a été identifiée comme la première série de comtés pilotes pour le système de gouvernance rurale du pays. Au cours de l'année écoulée, Chongzhou a mis en place un nouveau type de système de gouvernance rurale de « zone industrielle + villes et rues + postes de travail communautaires + villages » afin de répondre à des problèmes tels que des pouvoirs mal définis et la dislocation des fonctions dans la gouvernance rurale.

« Les villes, les rues et les villages sont les derniers remparts de la gouvernance rurale. Chongzhou a pris les devants en établissant des zones fonctionnelles agricoles et industrielles à Chengdu, et en procédant à diverses réorganisations, installations et implantations autour des zones fonctionnelles. » Wang Chenglong, membre du Comité permanent du Comité municipal de Chongzhou, a effectué une présentation du système de fonctionnement : la ville Chongzhou sépare les fonctions économiques des villes, sous-districts et communautés villageoises des comités de gestion des zones de fonctions industrielles ; confie les fonctions de service public et de gestion sociale aux villes, aux rues et aux villages ; confie au comité de gestion, aux villes, aux rues et aux villages les fonctions administratives d'examen et d'approbation que les ministères devraient avoir.

« Le comité de gestion n'est pas un 'deuxième gouvernement' et les zones fonctionnelles ne sont pas de simples parcs. » Wang Chenglong a déclaré que le développement industriel, la planification et la construction, ainsi que la promotion des investissements, avaient été mis en œuvre en fonction des dotations en ressources et des caractéristiques commerciales régionales, afin d'éviter des problèmes tels que l'affectation déraisonnable des ressources provoquée par la construction de chaque canton. Dans le même temps, les agences de différents services publics ont été ouvertes dans une même zone, dans un rayon de 15 minutes, la gouvernance rurale a été décentralisée et les capacités de gouvernance de la base ont été améliorées.

À l'heure actuelle, la ville de Chongzhou a ramené les 25 villes (rues) originales à 15 253 villages (communautés) à 172, mis en place 11 postes de travail communautaires, 15 centres de services d'approbation et 13 centres de services agricoles complets. 175 services gouvernementaux ont été supprimés.

Wang Yunchen, professeur à l'École de gestion de l'Université agricole du Sichuan, estime que l'expérience de gouvernance rurale de Chongzhou est un nouveau modèle de gouvernance rurale qui non seulement répond aux exigences politiques mais repose également sur une base pratique, et est plus en adéquation avec les souhaits de la population. Ce modèle constitue un vaste cadre de référence.

