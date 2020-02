Seleccionan a Dallas-Fort Worth Metroplex como primera región de inversiones bajo el programa Every Bottle Back del sector de embotellado

DALLAS, 12 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dallas-Fort Worth Metroplex será la primera región de inversión bajo el programa Every Bottle Back para aumentar la recolección de botellas de plástico 100% reciclable. Lanzada en octubre por la American Beverage Association (ABA), Every Bottle Back es una coalición sin precedente que reúne a The Coca-Cola Company, Keurig Dr Pepper y PepsiCo con World Wildlife Fund, Closed Loop Partners y The Recycling Partnership, líderes en protección del medio ambiente y sostenibilidad. Los competidores en el sector de bebidas y los defensores del medio ambiente y promotores de la sostenibilidad se han unido para apoyar la economía circular de materiales plásticos al recalcar entre los consumidores el valor de las botellas y tapas de plástico 100% reciclable, asegurando así que no terminen descartándose en océanos, ríos ni basurales.

Every Bottle Back invertirá en sistemas de recolección, reciclaje y procesamiento en el área de Dallas-Fort Worth. El propósito de este innovador programa es reducir el uso de plástico nuevo al aumentar la cantidad de valiosas botellas de plástico que se recuperan, reciclan y reconstituyen en nuevas botellas. El esfuerzo incluye alianzas con líderes comunitarios y de gobiernos locales para ayudar a informar a los consumidores sobre formas de reciclar mejor y disminuir la contaminación en el reciclaje.

"Nuestras botellas de plástico están hechas para ser reconstituidas, y nos entusiasma trabajar junto con comunidades como Dallas-Fort Worth para aumentar el reciclaje y demostrar que las soluciones innovadoras pueden tener un verdadero impacto a favor de generaciones futuras", dijo Katherine Lugar, presidenta y directora ejecutiva de ABA. "Este es un paso importante para nuestro sector y demuestra nuestro compromiso continuo con crear una economía más circular en la que nuestras botellas 100% reciclables nunca se desperdician y se pone en práctica la intención inicial de reconstituirlas".

Los esfuerzos en Dallas-Fort Worth Metroplex incluirán alianzas con:

Balcones Material Recovery Facility (MRF), donde Every Bottle Back invertirá $2 millones en mejoras a la planta con tecnología de vanguardia, como clasificadores ópticos, maquinaria con inteligencia artificial y brazos robóticos que separan productos reciclables de plástico, además de nuevas configuraciones de fajas para mejorar el procesamiento de más materiales reciclables. Las mejoras apoyan la labor continua y más extensa para aumentar la capacidad y fomentar una economía circular en el área local.

millones en mejoras a la planta con tecnología de vanguardia, como clasificadores ópticos, maquinaria con inteligencia artificial y brazos robóticos que separan productos reciclables de plástico, además de nuevas configuraciones de fajas para mejorar el procesamiento de más materiales reciclables. Las mejoras apoyan la labor continua y más extensa para aumentar la capacidad y fomentar una economía circular en el área local. Complejos de vivienda multifamiliar en Dallas Metroplex, donde aproximadamente 50,000 residentes se beneficiarán de mayor acceso a reciclaje como resultado de mejores vehículos de recolección para el reciclaje, letreros didácticos y programas de extensión en los complejos y unidades, además de nuevos receptáculos, botes de reciclaje dentro de las unidades y bolsas para reciclar. Los servicios nuevos también serán cómodos, y se recolectarán los productos reciclados de la puerta de calle de los residentes.

La ciudad de Fort Worth , donde se ofrecerá a los residentes en más de 232,000 viviendas programas de extensión casa por casa y materiales didácticos de primera calidad sobre cómo reciclar y disminuir la contaminación de materiales reciclables.

, donde se ofrecerá a los residentes en más de 232,000 viviendas programas de extensión casa por casa y materiales didácticos de primera calidad sobre cómo reciclar y disminuir la contaminación de materiales reciclables. North Central Texas Council of Governments, donde una campaña de servicio público llamada "Know What to Throw" informará a los residentes en 230 comunidades sobre cómo disminuir la contaminación de valiosos materiales reciclables como botellas de politereftalato de etileno (PET) y latas de aluminio.

En total, se invertirán casi $3 millones en Dallas-Fort Worth Metroplex como parte del programa Every Bottle Back, lo que incluirá infraestructura, mejoras a la planta MRF, acceso e información a viviendas unifamiliares y multifamiliares. Se tiene previsto que estas inversiones produzcan tres millones de libras de plástico PET recuperado al año.

"Este importante esfuerzo ayudará a asegurar que exista infraestructura moderna de reciclaje para apoyar el reciclaje residencial en la comunidad de Dallas-Fort Worth", dijo Carol McGarah de la Texas Beverage Association. "Agradezco especialmente a nuestros aliados locales en toda la región por invitarnos a ayudar a aumentar y mejorar las oportunidades de reciclaje a disposición de las familias de Texas".

"Nuestros esfuerzos como parte del programa Every Bottle Back en Texas aumentarán el acceso al reciclaje e instruirán a los residentes sobre lo que se puede reciclar o no. Estas son algunas de las soluciones necesarias para llevar al sistema de reciclaje de Estados Unidos por un camino más sostenible", afirmó Keefe Harrison, directora ejecutiva de The Recycling Partnership. "Estamos listos para continuar nuestra labor de distribuir recursos educativos comprobados que ayudarán a los residentes a reciclar de la manera correcta: poner reciclables vacíos y secos en el bote de reciclaje. Cuando se reciclan debidamente, estos materiales se mantienen fuera de basurales y cuerpos de agua, lo que disminuye los gases de invernadero y reduce la necesidad de crear más productos con materiales vírgenes".

"Con el apoyo de The Coca-Cola Company, Keurig Dr Pepper y PepsiCo, tenemos los recursos para hacer inversiones innovadoras a fin de optimizar el reciclaje en Dallas-Fort Worth", dijo Ron Gonen, director ejecutivo de Closed Loop Partners. "Nuestro trabajo con Balcones Material Recovery Facility promete ser un modelo de eficacia de la colaboración en el sector al modernizar la infraestructura de reciclaje, promover la reducción de uso de plástico virgen y fomentar una economía más circular".

A nivel nacional, el programa Every Bottle Back cuantificará los logros del sector en la reducción del uso de plástico nuevo, invertirá en regiones clave para mejorar la calidad y disponibilidad de plástico reciclado, lanzará una campaña pública de concientización y aprovechará nuestros envases para recordar a los consumidores que nuestras botellas son 100% reciclables y que se pueden reconstituir en botellas nuevas.

Para programar una entrevista, por favor, escriba a la oficina de prensa de ABA a media@ameribev.org.

Se puede obtener más información sobre el programa Every Bottle Back en www.EveryBottleBack.org.

FUENTE American Beverage Association

Related Links

http://www.EveryBottleBack.org



SOURCE American Beverage Association