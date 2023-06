Sélection Civitatis - Activités et excursions à moindre coût pour les vacances estivales

PARIS, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les vacances d'été arrivent vite, et parfois plus vite que prévu... Et avec la hausse des prix, le choix de nos destinations estivales est plus important que jamais – et celui des activités l'est tout autant !

Civitatis, spécialiste des visites guidées, excursions et activités, vous propose des activités à moindre coût dans les destinations les plus populaires de l'été en France et en Europe. De quoi animer vos vacances de manière fun et unique !





Balade à Istanbul :(Crédit photo : Civitatis)

Si vous partez en France...

Parmi tous les beaux paysages français se cachent des activités Civitatis, du Nord jusqu'au Sud, du l'Est jusqu'à l'Ouest.

À Marseille, profitez d'une randonnée dans les Calanques de Saint-Jean de Dieu et Sugiton (40€) pour vous émerveiller devant l'horizon bleu – ou si vous préférez la ville de Nice, admirez l'horizon de la mer depuis une excursion en bateau autour du Cap Ferrat (39€).

Mais si vous êtes des adeptes des joyaux architecturaux, plongez dans la Renaissance française en Loire en visitant l'un de ses châteaux les plus beaux : Azay-le-Rideau (11,50€).

Si vous partez en Europe...

L'Europe regorge de destinations à petits prix et de paysages magnifiques, comme la ville d'Istanbul où vous pourrez profiter d'un free tour de la ville avec un guide français (réservation gratuite et prix libre).

Si vous êtes plus penché culture espagnole, vous pouvez plonger dedans tête la première avec une spectaculaire représentation de Flamenco à Séville (27€) - ou si vous êtes plutôt envieux de faire une activité incontournable portuguaise, cela se passe avec une promenade en bateau passant sous les six ponts de Porto (18€).

Si vous avez des envies d'ailleurs...

Animer vos vacances d'été n'aura jamais été aussi simple qu'avec Civitatis, où que vous soyez dans le monde, et peu importe votre budget. Qui ne rêve pas de se laisser aller à la culture de chaque pays qu'il visite après tout ?

Toutes les activités (et bien d'autres encore) sont disponibles sur www.civitatis.com/fr/.

À propos de Civitatis

Civitatis est un distributeur en ligne de visites guidées, d'excursions et d'activités en français dans les principales destinations du monde avec plus de 80 000 activités dans 3 560 destinations réparties sur 150 pays. En 2022, chaque mois, plus de 600 000 personnes ont enrichi leur voyage avec Civitatis.

