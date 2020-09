Sélection de magniX comme fournisseur de propulsion électrique pour l'avion sans carbone d'Universal Hydrogen

Le plan d'Universal Hydrogen pour le Dash 8 comprend un système de propulsion électrique de deux mégawatts sur chaque aile, qui sera fourni par magniX. La société magniX a démontré à maintes reprises son leadership dans la création de solutions d'aviation commerciale pratiques et entièrement électriques, notamment l'eBeaver, qui a commencé à voler avec Harbour Air en décembre 2019, et l'eCaravan, qui a commencé à voler en mai 2020. L'alimentation du Dash 8 par la propulsion électrique de magniX marquera une autre étape dans le développement des solutions de propulsion de l'aviation commerciale zéro émission de magniX pour les avions commerciaux régionaux.

« Il y a un besoin évident d'un changement de pas dans la réduction des émissions dans l'aviation commerciale, et l'énergie à hydrogène, sans carbone, est l'avenir de l'industrie », a déclaré Paul Eremenko, cofondateur et PDG d'Universal Hydrogen. « Lorsque nous cherchions notre partenaire de propulsion, la société magniX s'est démarquée en tant que leader avéré incontesté. Elle a fait ses preuves en offrant la meilleure propulsion électrique de qualité aérospatiale. Nous sommes impatients de voir les vols réussis de notre Dash 8 sans carbone. »

« Universal Hydrogen, grâce à sa solution d'infrastructure de transport et de distribution d'hydrogène, est sur le point de changer la façon dont les vols régionaux sont réalisés et de les transformer afin qu'ils puissent être alimentés par des solutions propres à faible coût, alors que depuis des décennies, une technologie coûteuse et polluante était privilégiée », a indiqué Roei Ganzarski, PDG de magniX. « L'équipe magniX s'inspire des synergies entre notre mission et celle d'Universal Hydrogen. Ensemble, nous proposerons une technologie évolutive et éprouvée au niveau supérieur de l'aviation électrique. »

Pour en savoir plus sur la technologie de propulsion électrique de magniX, consultez le site www.magnix.aero. Suivez le projet d'Universal Hydrogen sur le site www.hydrogen.aero/.

À propos d'Universal Hydrogen

Universal Hydrogen est une entreprise de logistique des carburants qui fait des vols commerciaux à hydrogène une réalité à court terme. Fondée en 2020 par les experts chevronnés de l'industrie aéronautique Paul Eremenko, Jason Chua, Jon Gordon et J-P Clarke, Universal Hydrogen a pour objectif de résoudre la crise des émissions de carbone de l'aviation en faisant de l'hydrogène le propulseur universel d'une industrie aéronautique sans carbone. En s'appuyant sur le réseau de fret existant pour la distribution d'hydrogène avec ses méthodes uniques de stockage et de transport, Universal Hydrogen résout le principal obstacle à l'hydrogène pour l'aviation : le manque d'infrastructures rentables pour le transport et la distribution d'hydrogène. Pour accélérer l'adoption du marché, Universal Hydrogen modernise également les avions régionaux existants avec un groupe motopropulseur électrique à hydrogène. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site ci-après : www.hydrogen.aero

À propos de magniX

Basée à Redmond, dans l'état de Washington (États-Unis), magniX a pour mission d'être un chef de file des industries de l'aérospatiale commerciale et de la défense en fournissant des solutions de propulsion performantes, fiables et respectueuses de l'environnement. Développé avec une technologie exclusive, magniX offre une gamme de solutions révolutionnaires de propulsion électrique, notamment les moteurs et l'électronique de puissance qui ne produisent aucune émission à des coûts d'exploitation inférieurs. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site ci-après : www.magnix.aero.

