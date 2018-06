SelfSell fait équipe avec James Rodriguez pour annoncer le début de l'ère de la SUPER valeur personnelle

Le lancement sur l'écran géant du NASDAQ marque un nouveau point de départ pour le développement des marques SelfSell. Le slogan « Lancer l'ère de la SUPER valeur personnelle ! » démontre la résolution de SelfSell qui est de devenir la première plateforme d'actifs personnels au monde.

Depuis sa création, SelfSell n'a cessé de se raffiner dans le domaine de la blockchain, de la grande ouverture de sa marque, la réalisation du rêve d'étudiants de voyager dans les régions Arctiques et Antarctiques, à sa collaboration avec l'économiste lauréat du Prix Nobel 2011 Thomas Sargent dans le démarrage de ses tournées de présentation mondiales et à l'émission de JR10 Token, les actifs numériques personnels nommés d'après James Rodriguez. SelfSell a démontré l'importance de la valeur personnelle en agissant de façon concrète. La société a pratiqué le scénario d'application de l'investissement de valeur personnelle en espérant créer un domaine d'investissement de valeur humaine entièrement nouveau à travers le monde, permettre à l'investissement de retourner à son essence, et de faire un investissement direct dans l'humain, l'ultime créateur de valeur.

Les rêves peuvent être porteurs de valeur chez SelfSell

L'essence de l'investissement est sans aucun doute l'être humain. En ce sens, des investissements peuvent être faits dans les rêves des êtres humains. Les personnes peuvent réaliser leurs rêves grâce à des efforts continus. Elles peuvent aussi utiliser l'échange de valeur pour réaliser leurs rêves avec plus de rapidité. Les personnes sont la seule cible « actifs » sur la plateforme SelfSell. N'importe qui peut échanger la valeur actuelle et future via le « tunnel temporel de valeur » de SelfSell. L'objectif de SelfSell est de servir de plateforme d'investissement et de financement pour les personnes. SelfSell avance la valeur dans le futur et augmente les ressources de développement des personnes à ce stade, créant ainsi une SUPER valeur dans le futur. Les rêves sont finalement réalisés chez SelfSell.

Que fournira SelfSell aux « êtres humains » en utilisant des blockchains ?

SelfSell développe un système modèle de « blockchain plus valeur personnelle » pour maximiser la « valeur de l'humanité. » Il utilise les « contributions » des personnes ou des groupes à la société dans le futur pour « estimer » leur vie à présent. Les personnes ou les groupes peuvent réaliser leurs rêves et la SUPER valeur via SelfSell. Cependant, le système de SUPER valeur doit être construit en adoptant la technologie blockchain. SelfSell espère que chacun a un droit égal d'émettre des actifs numériques représentant une valeur personnelle sur la plateforme SelfSell. Les actifs numériques sont une incarnation numérique de facteurs globaux tels que la marque, le crédit, les potentiels, et le revenu personnels.

SelfSell et James Rodriguez font équipe pour créer les actifs numériques JR10 Token, une cybermonnaie à base de blockchain de la marque de James Rodriguez. JR10 Token est un modèle entièrement nouveau. Le token de la star de football n'est plus le modèle de promotion de la star. Sa valeur de circulation est la maintenance de sa valeur de marque par la star. La star de football prend l'initiative de participer à toutes les activités liées à leurs marques et leur valeur via des tokens personnels, y compris toute interaction avec les supporters. Les tokens seront également appliqués aux scénarios d'application connexes tels que les promoteurs, médias, clubs, et produits périphériques, ce qui renforcera encore plus le marché commercial actuel du football et fournira un nouvel espace pour la croissance du marché. À ce titre, James devient le premier praticien de la plateforme SelfSell. Il est également la première superstar active du football à émettre des actifs numériques personnels.

D'après Yuan Li, fondateur de SelfSell, une prévente de JR10 Token a eu lieu sur l'application SelfSell à 14 h, heure de l'Allemagne, le 27 mai, le quota de 500 000 USD ayant été vendu en 12 secondes. Ces 12 secondes ont affirmé la SUPER valeur de James, reflétant la reconnaissance par le public de la combinaison de potentiel personnel et de nouvelle technologie et de fortes attentes pour la valeur future du modèle.

JR10 Token est uniquement disponible sur l'application SelfSell. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application SelfSell sur le site Web officiel SelfSell et obtenir le livre blanc de JR10 Token dans l'application. Entretemps, JR10 Token accepte uniquement l'investissement d'ETH et de SSC, le token de plateforme de SelfSell. Les échanges de cybermonnaie qui listent SCC sont OKEx, LBank, et CoinToBe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/700570/SelfSell_Times_Square.jpg

SOURCE SelfSell