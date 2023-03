Selgron e Senior Sistemas unem tecnologias de hardware e software

BLUMENAU, Brasil, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O trabalho conjunto do classificador de grãos, CS-Rice, da Selgron e o ERP, da Senior Sistemas é um marco para a inovação da tecnologia em razão da automação de processos do agronegócio. Garante eficácia em resultados, agilidade nos processos e segurança da informação.

Classificador CS- Rice

O agronegócio é um mercado exigente, que necessita de produtos alinhados com o padrão de qualidade estabelecido. O arroz, o segundo cereal mais cultivado no mundo, requer um controle de qualidade específico, contando com precisão e responsabilidade, tendo em vista as normas brasileiras vigentes.

A classificação do arroz se faz necessária para identificar o padrão da amostra, direcionando assim o produto na indústria. Mesmo com essa exigência tão importante, o processo de diversos fornecedores ainda é manual, onde a classificação é feita utilizando pinças, escolhendo grãos um a um. Por ser um trabalho manual repetitivo e detalhado, apresenta possíveis falhas e requer muito tempo de trabalho contínuo, gerando perda de tempo, cansaço aos colaboradores e insegurança no processo. Sabendo desta situação, a Selgron, especialista em soluções para o agronegócio e indústria, projetou o classificador, CS-Rice.

"O CS-Rice é um classificador de grãos, elaborado especificamente para o arroz. O equipamento possui uma bandeja vibratória, onde o arroz é colocado, sendo então alinhado e dosado. Depois, o produto é transferido para uma calha de alinhamento, onde ganha velocidade necessária para que sejam feitas as capturas de imagens, durante uma queda livre, que permite uma leitura em 360º de cada grão individualmente. Com estas capturas, é feita a análise e relatório sobre a qualidade do produto, classificando os grãos por formato, avaliando largura, comprimento e espessura, além de avaliar se estão manchados, quebrados ou inteiros, reconhecendo se a superfície possui defeitos", explica Rubens Schneider, Gerente Comercial na Selgron.

Almejando a inovação, a Selgron e a Senior Sistemas, referência em tecnologia para gestão, dão início a uma parceria próspera, unindo tecnologias de software e hardware. O projeto desenvolvido pela Senior Sistemas consiste em uma comunicação entre o classificador CS-Rice e o sistema ERP da companhia, garantindo que os dados coletados do classificador sejam exportados de maneira correta para um relatório. Assim, evitando erros de digitação e garantindo a qualidade e confiabilidade das informações.

Com a missão de agregar valor ao negócio de seus clientes, oferecendo sempre a melhor experiência com soluções industriais e de automação, a parceria Selgron x Senior, disponibiliza aos interessados a integração da solução, sem custo adicional.

Fundada em 1991, a Selgron teve seu início com o foco em soluções para a seleção de grãos, como: feijão, arroz e café. Atualmente, sendo referência em tecnologia na automação industrial, possuí equipamentos que processam mais de 140 matérias-primas diferentes.

Além disso, conta com máquinas espalhadas por mais de 40 países, explorando o mercado de soluções do agronegócio e da indústria, com diversas linhas de equipamentos, como: classificadores de grãos, selecionadoras, empacotadoras, agrupadoras, encaixotadoras, encartuchadoras e sistemas de paletização.

Contato:

E-mail: [email protected]

Telefone: +55 47 2111 7777

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010846/CS_RICE___FRONT_LEFT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010847/IMG_4037.jpg

FONTE Selgron

SOURCE Selgron