Selia powered by Luft reforça eficiência logística e registra crescimento exponencial

Estratégias da empresa especializada em full commerce impulsionam desempenho notável no e-commerce, inclusive na Black Friday

CAJAMAR, Brasil, 19 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em um mercado de vendas online que devem atingir US$ 47,64 bilhões em 2023, representando em torno de 12% das vendas totais do comércio, e com previsão de atingir US$ 83 bilhões até 2027, segundo a Statista, a Selia powered by Luft se destaca como uma força inovadora no e-commerce. Especializada em full commerce (solução completa para e-commerce, desde a criação e gestão da plataforma de vendas online até o atendimento ao cliente, logística e pós-venda), a empresa registrou um crescimento impressionante nos últimos 12 meses, refletindo seu comprometimento com a inovação e eficiência logística.

O aumento de 435% no GMV (volume bruto de mercadorias vendidas) e de 274% na receita demonstra a eficácia da integração, em 2022, com a Luft Solutions (operadora da Luft Logistics especializada em logística para e-commerce e varejo) e a consequente flexibilidade operacional proporcionada pela união com o player que opera para empresas líderes globais em vários mercados. Atualmente, 99% dos pedidos da Selia são processados em até 48 horas.

Black Friday

Na Black Friday 2023, a Selia processou 40 mil pedidos e manuseou 240 mil peças, superando significativamente os números do ano anterior.

"Nesta última Black Friday, notamos um aumento nas vendas e promoções fora do período de pico, com as marcas competindo por melhores condições de preço e frete, indicando uma preferência dos consumidores por aproveitar ofertas antecipadamente. O crescimento exponencial nos canais de D2C (direto ao consumidor), apesar de grandes varejistas terem relatado vendas fracas, reforça a eficácia do nosso modelo de atribuição. A eficiência na entrega e comprometimento com os prazos seguem muito importantes para fidelizar o consumidor, e estratégias como cashback prometem um dezembro lucrativo para muitas marcas", destaca Regis Luzini, Diretor Comercial e de Novos Negócios da Selia powered by Luft.

Importância da capilaridade nacional

O CEO da Selia, Ângelo Vicente, reitera o propósito da empresa e enfatiza o que a torna única: "Nós facilitamos a transição das empresas para a economia digital com soluções flexíveis e nos diferenciamos pela rapidez em estabelecer lojas online e fornecer um serviço logístico de qualidade. Com mais de 20 Centros de Distribuição (CDs) no Brasil, asseguramos que a nossa tecnologia proporcione opções de entrega rápidas e um sistema inteligente de reabastecimento para todos os canais das marcas que trabalham conosco, proporcionando uma experiência singular para clientes e parceiros."

Segundo ele, a empresa apresentou um aumento de 230% no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 2023, refletindo uma melhoria substancial na rentabilidade, fruto de uma estratégia enxuta de custos e foco na eficiência operacional.

Expansão e Investimento em Capital Humano

Com um aumento de 40% no número de colaboradores e expansão para uma nova unidade em Extrema (MG), a Selia fortaleceu sua presença, otimizando operações e reduzindo custos.

"Em um cenário como este, ter uma gestão financeira e fiscal robusta é essencial para a prosperidade de um negócio de e-commerce no longo prazo, atuando como um diferencial que potencializa o êxito da organização. A administração eficaz das obrigações financeiras e fiscais é vital não somente para estar em dia com a lei, mas também para proporcionar um panorama transparente da situação financeira da empresa, auxiliando no crescimento sustentável do e-commerce", conclui Fernando Buriham, Diretor Financeiro da Selia powered by Luft.

Sobre a Selia powered by Luft – Nascida de uma união entre SELIA e Luft Solutions em 2022, que somou a capacidade operacional para e-commerce da Luft Logistics à plataforma de serviços digitais da Selia, a empresa atua na implementação, gestão, operacionalização e atendimento para toda a cadeia do e-commerce, do momento em que o consumidor busca pela marca em qualquer canal digital (site próprio ou marketplace), passando pela recepção dos produtos nos Centros de Distribuição, estratégias de marketing até a entrega dos produtos e pós-venda. Unindo tecnologia e capacidade operacional, de forma escalável, ela atende clientes da indústria ao varejo, de qualquer tamanho e modelo de negócio (B2C, B2B e D2C), com foco na melhor performance de vendas e um customer experience de qualidade. Mais informações podem ser acessadas em https://www.selia.com.br/, Instagram e Linkedin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2303475/1.jpg

FONTE Selia powered by Luft