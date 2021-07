Selina Burdell de LCM Partners est reconnue comme l'une des femmes d'influence sur les marchés privés par Private Debt Investor

LONDRES, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- LCM Partners est fière d'annoncer que la cofondatrice et directrice d'exploitation du groupe, Selina Burdell, avait été reconnue par Private Debt Investor comme l'une des femmes d'influence sur les marchés privés, une reconnaissance illustrée par sa présence sur la liste Women of Influence in Private Markets de la publication.

Private Debt Investor (PDI) est une publication historique de la dette privée, qui suit les institutions, les fonds et les transactions qui façonnent les marchés du crédit privé dans le monde. PDI fait partie de PEI Media Group, qui a pour la première fois dressé une liste de 60 femmes influentes sur les marchés privés. La liste est mondiale et comprend dix femmes de chacune des principales catégories d'actifs alternatifs privés, notamment le capital-investissement, la dette privée, l'immobilier, les infrastructures et le capital-risque, ainsi que dix femmes qui travaillent dans plusieurs catégories d'actifs alternatifs.

L'inclusion de Selina Burdell dans la liste des dix femmes d'influence sur le marché de la dette privée témoigne de ses réalisations dans le renforcement des capacités de gestion des investissements de l'entreprise sous la marque 'LCM Partners', et les opérations de service des prêts et de gestion du crédit sous la marque 'Link Financial'. Le groupe a été fondé en 1998 et emploie aujourd'hui plus de 900 personnes dans 12 bureaux, situés dans huit pays européens, gérant plus de 50 milliards d'euros de prêts.

Paul Burdell, PDG de LCM Partners, a déclaré :

« Selina a travaillé sans relâche pour construire notre plateforme paneuropéenne et cette reconnaissance ne pourrait être plus méritée. Même au plus fort de la pandémie en avril de l'année dernière, lorsqu'elle a dirigé la transition de nos 900 employés vers le télétravail, Selina a réussi à lancer, en parallèle, les opérations du groupe en Roumanie. Ce fut une réalisation fantastique et je suis convaincu qu'il y en aura beaucoup d'autres, surtout à mesure que nous continuons de développer l'entreprise sur le plan géographique et par type d'actif. »

Selina Burdell, directrice d'exploitation de LCM Partners, a ajouté :

« C'est un honneur d'être reconnue comme l'une des dix femmes influentes sur le marché de la dette privée. Des personnalités exceptionnelles figurent sur cette liste et c'est formidable de voir de plus en plus de femmes exceller dans notre industrie. Néanmoins, il ne fait aucun doute que nous pouvons tous faire davantage, et la diversité des sexes est et devrait demeurer une priorité pour LCM et pour l'ensemble de l'industrie. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

LCM est un gestionnaire d'actifs alternatifs européen de premier plan basé à Londres, qui se spécialise dans les portefeuilles de crédits complets aux consommateurs et aux PME. Offrant une expertise inégalée en matière d'investissement et de gestion de portefeuilles de crédit, LCM dispose d'environ 5,1 milliards d'euros de capitaux tirés et/ou engagés, et a investi dans plus de 2 800 portefeuilles de prêts honorés, rééchelonnés et douteux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de LCM à l'adresse suivante : www.lcmpartners.eu .

