Selina und Payvision kooperieren, um Ihnen zu helfen, Ihr neues Zuhause zu finden

Payvision unterstützt Selina bei der Sicherstellung einer reibungslosen und erfolgreichen Zahlungsabwicklung für alle Kunden bei allen Transaktionen

Die Lösung von Payvision bietet mehr Sicherheit für die personenbezogenen Daten der Selina-Gäste, indem sie die Exposition von Kartendaten über alle Kanäle hinweg reduziert - von online bis zum Check-in

Selina hat seine Zahlungsstrategie durch die Vereinheitlichung aller Kanäle gestärkt und eine quantifizierbare Kostenoptimierung erreicht

AMSTERDAM und LONDON, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Payvision, der globale Fintech- und Omnichannel-Zahlungsanbieter, und Selina, die globale Gastgewerbeplattform, geben ihre Partnerschaft bekannt, um Reisenden das ultimative Nutzererlebnis zu bieten. Payvision wird Selina unterstützen, um sicherzustellen, dass alle Kunden eine reibungslose und erfolgreiche Zahlungsreise mit allen Transaktionen durchlaufen.

Conversational Commerce ist ein wichtiges Merkmal für Selinas Co-Live-Angebot mit den zusätzlichen Fragen, die sich bei langen Aufenthalten ergeben. Payvision hilft Selina dabei, Conversational Commerce mit seinem Verkaufsteam durch maßgeschneiderte virtuelle Terminals und Zahlungslinks zu ermöglichen.

Mit Selinas Engagement, ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten, und Payvision's Verpflichtung, eine reibungslose Transaktion bei jeder Zahlung zu garantieren, sind die beiden Unternehmen verpflichtet, die beste Kundenreise und -erfahrung zu gewährleisten.

„PSD2 SCA hat zusätzliche Herausforderungen im Gastgewerbe bei der Annahme von Buchungen von Online-Reisebüros (OTAs), bei denen eine zusätzliche Authentifizierungsreferenz gesendet wird. Da die Frist für PSD2 SCA näher rückt, hat Selina nun eine dynamische Lösung, um die Anforderungen des Mandats zu erfüllen und die Autorisierungsraten zu optimieren", sagt Bradley Hossack, Technical Integration Manager bei Payvision.

Payvision wickelt die direkte ecomm-Plattform auf selina.com ab und wird die über OTAs verkauften Zimmer verarbeiten. Eine große Herausforderung im Gastgewerbe ist die sichere Verwaltung der Kartenzahlungsdaten der Gäste, insbesondere wenn mehrere externe Kanäle in ein Online- und physisches Omnichannel-Erlebnis eingebunden sind. Die Lösung von Payvision bietet eine erhöhte Sicherheit für die personenbezogenen Daten der Selina-Gäste, indem sie die Exposition von Kartendaten über alle Kanäle hinweg - von online bis zum Check-in - reduziert.

„Wir haben unsere Zahlungsstrategie durch die Vereinheitlichung aller Kanäle gestärkt und eine quantifizierbare Kostenoptimierung erreicht. Die technische Lösung von Payvision wird im gleichen Tempo wachsen wie Selina, zusammen mit der Benutzererfahrung, die es den Gästen ermöglicht, zu bezahlen, wie sie wollen und wo sie wollen", erklärte John Santrizos, Director Treasury bei Selina.

Payvision stellt dem kaufmännischen Team von Selina außerdem ein Dashboard zur Verfügung, das einen klaren Überblick über die Leistung der einzelnen Standorte bietet. Mit diesem Service kann Selina Daten in Business Intelligence umwandeln und so helfen, strategische kommerzielle Entscheidungen zu treffen.

Nach einer Testphase wurde die Partnerschaft zwischen Selina und Payvision im Oktober 2020 in Betrieb genommen. Sie füllt die Lücke zwischen Service und Technologie und demonstriert gleichzeitig Reaktionsfähigkeit und Street-Smart-Mentalität. Die Partnerschaft mit Payvision wird Selina helfen, einen stärkeren Halt zu haben und ihr Geschäft in Europa weiter auszubauen.

Informationen zu Payvision

Payvision wird von einer Leidenschaft für Technologie und die Vereinfachung von Zahlungen angetrieben wird. Mit einer einzigen, sicheren Plattform ermöglichen wir Transaktionen für Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir kennen uns mit den neuesten Techniken der künstlichen Intelligenz und Omnichannel-Strategien aus. Die Hingabe zu unseren Kunden zeigt - hier machen wir wirklich einen Unterschied. Indem wir ein intuitives und makelloses Kundenerlebnis auf allen Kanälen ermöglichen, geben wir dem Zahlungsverkehr einen einzigartigen Takt.

Wir wurden 2002 gegründet, haben unseren Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, und sind seit 2018 Teil der ING Group. Dies ermöglicht es uns, eine unaufhaltsame Kombination aus der Fintech- und Bankenwelt zusammen anzubieten. Diese Partnerschaft bedeutet Spitzentechnologie und eine Startup-Mentalität, die durch die Expertise und das globale Netzwerk von ING unterstützt wird.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Payvision den Zahlungsverkehr vereinfacht unter payvision.com. Wenden Sie sich an unser Kommunikationsteam unter [email protected] oder +31 20 794 23 00.

Informationen zu Selina

Selina ist eine globale Hospitality-Marke, die wunderschön gestaltete Unterkünfte mit Coworking, Erholung, Wellness und lokalen Erlebnissen verbindet. Selina ist eine globale Gastgewerbemarke, die schön gestaltete Unterkünfte mit Co-Working, Erholung, Wellness und lokalen Erlebnissen verbindet. Gegründet in Lateinamerika im Jahr 2015, wird jede Selina-Immobilie in Partnerschaft mit lokalen Künstlern, Kreativen und Geschmacksmachern entworfen und haucht bestehenden Gebäuden an interessanten Orten auf der ganzen Welt neues Leben ein - von Großstädten bis hin zu abgelegenen Stränden und Dschungeln. Selina betreibt derzeit +80 Standorte in ganz Lateinamerika, USA und Europa. Weitere Informationen über Selina finden Sie unter www.selina.com oder besuchen Sie @selina auf Instagram oder Facebook.

