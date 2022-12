Selon le dernier rapport sur les consommateurs de Companjon, la majorité des voyageurs réclament une assurance intégrée, axée sur les événements et numérique

L'entreprise insurtech paneuropéenne spécialisée dans les assurances intégrées 100 % numériques a mené sa quatrième enquête approfondie à travers l'UE et le Royaume-Uni. Parmi les produits les plus performants figurent l'assurance annulation pour toute raison, l'assurance perte de bagages et l'assurance retard.

DUBLIN, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Companjon , une entreprise technologique européenne de premier plan spécialisée dans le développement et la souscription d'assurances intégrées, a annoncé aujourd'hui les principaux résultats de son quatrième rapport détaillé sur les consommateurs dans le secteur de l'assurance et du voyage. Le rapport révèle l'évolution des comportements des consommateurs et leurs demandes d'assurance intégrée lors de la réservation de voyages.

Companjon consumer survey report on embedded insurance 2022

Assurance intégrée : Stimuler l'industrie du voyage dans son ensemble est le dernier rapport en date et il fait partie d'une série annuelle de rapports en cours. Companjon a mandaté Dynata , l'entreprise mondiale de données et d'analyses, pour interroger plus de 5 000 intervenants des principaux marchés européens – France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne – au troisième trimestre de 2022.

Les assurances de voyage intégrées s'avèrent être une source de revenus complémentaires pour les entreprises de voyages en ligne, car les consommateurs ont exprimé un engouement généralisé pour une couverture flexible et basée sur la survenance des dommages. Parmi les produits les plus performants figurent l'assurance annulation pour toute raison (90 %), l'assurance perte de bagages (85 %) et l'assurance retard (84 %).

Comme le rapport de l'an dernier, celui-ci montre que la majorité des consommateurs, en particulier les 25-44 ans, envisageraient de souscrire une assurance intégrée principalement en raison du traitement automatisé des réclamations, des paiements fixes instantanés et de la fiabilité du service. Ce n'est pas une surprise puisque les milléniaux sont connus pour leur hyperconnectivité et leur désir de numérique lorsqu'il s'agit d'acheter des biens et des services.

La fiabilité de l'assurance intégrée, le fait qu'il soit facile de comprendre ce qui est couvert et qu'elle propose une expérience de réclamation fluide sont les principales raisons qui ont convaincu les consommateurs de privilégier l'assurance intégrée par rapport à l'assurance traditionnelle.

Autres renseignements pertinents pour les industries du voyage et des loisirs :

L'assurance intégrée influe sur le changement de comportement chez les voyageurs et les personnes à mobilité réduite, car 64 % sont susceptibles de changer de fournisseur si on leur propose l'assurance annulation pour toute raison, 58 % si on leur propose l'assurance perte de bagages et 56 % si on leur propose l'assurance retard.

Plus de 40 % des consommateurs choisiraient l'assurance intégrée si elle leur offrait la possibilité d'annuler leur achat et d'être remboursés instantanément.

Les consommateurs privilégient l'assurance intégrée comme un surclassement de leur billet ou de leur forfait.

« Les clients comprennent la pertinence des assurances numérisées et veulent qu'elles leur soient proposées lors de leur parcours d'achat sur leurs plateformes de réservation préférées, a déclaré le PDG de Companjon, Matthias Naumann.

Comme l'ont constaté nos propres partenaires, les assurances intégrées et entièrement numérisées leur permettent de générer de nouveaux revenus. Dans un monde axé sur le numérique, les plateformes mondiales devraient repenser le rôle que l'assurance intégrée peut jouer pour améliorer l'expérience client, accroître la fidélité et les revenus. »

Pour consulter le rapport complet de l'étude, cliquez ici .

À propos de Companjon

Companjon est une importante entreprise insurtech européenne spécialisée dans l'assurance intégrée entièrement numérique et sans tracas. Reconnue société technologie disruptive par Forbes, Companjon a également figuré deux fois au classement international INSURTECH100. De la conception, la construction et la souscription de produits d'assurance à l'intégration technologique et au service client, en tant qu'entreprise de B2B, Companjon gère l'ensemble du cycle de vie de l'assurance pour ses partenaires. Soucieux de changer la façon dont les gens perçoivent l'assurance, Companjon s'associe à des entreprises à forte croissance et à forte fréquence de transactions qui souhaitent améliorer leurs offres existantes grâce à l'assurance intégrée et offrir à leurs clients une expérience fluide lorsqu'ils en ont le plus besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.companjon.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1968908/companjon_Survey_Report_2022.jpg

SOURCE Companjon