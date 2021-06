Selon le rapport APR sur les tendances mondiales, les marques doivent « tout remettre en question » pour produire un contenu pertinent à partir de 2021

NEW YORK, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Advertising Production Resources (APR), une société de conseil en optimisation de la création de contenu qui supervise plus d'un milliard de dollars de dépenses de production annuelles dans le monde, a publié 2021 & Beyond Content Creation Trends & Predictions, soulignant plusieurs des transformations majeures que le secteur de la production a subies pendant la pandémie et comment ces transformations continueront à affecter la création de contenu dans les années à venir.

Les tendances de cette année comprennent des analyses sur la demande accrue de contenu à grande échelle, de contenu spécifiquement conçu pour le e-commerce, et le changement colossal vers des productions centralisées déclenché par l'accélération numérique des 18 derniers mois. La nécessité de disposer de systèmes de gestion des actifs numériques (DAM) plus robustes, de processus efficaces de recherche et d'intégration de partenaires de création de contenu adaptés aux besoins, ainsi que le rôle vital de la gouvernance des données dans les écosystèmes de production modernes sont également en hausse. Le thème principal de ces tendances est que les marques doivent « tout remettre en question » dans ce qu'elles savent de la création de contenu traditionnelle pour moderniser et optimiser leurs propres efforts de production à l'avenir.

« Le paysage du secteur de la création de contenu a définitivement changé et avec cela vient l'opportunité de tester de nouveaux modèles de création de contenu »,a déclaré Jillian Gibbs, fondatrice et PDG d'APR. « 2020 nous a donné l'occasion d'évoluer. C'est une bonne chose, car nous ne pensons pas que le modèle de production traditionnel nous servait au mieux pour répondre aux besoins des spécialistes du marketing d'aujourd'hui. »

Pour une analyse plus approfondie de ces tendances, veuillez vous référer au livre blanc d'APR 2021 & Beyond Content Creation Trends & Predictions, auquel vous pouvez accéder ici .

À propos de APR : Advertising Production Resources (APR) est une société de conseil en optimisation de la création de contenu qui supervise plus d'un milliard de dollars de dépenses annuelles en production publicitaire pour plus de 60 annonceurs dans le monde. Grâce à leur expérience pratique de la production dans les domaines de la télévision, de l'impression, de l'affichage, du numérique, du Web, du mobile, du social et de l'expérientiel, nos 200 membres collaborent avec les annonceurs et leurs ressources créatives pour établir les meilleures pratiques et trouver des solutions efficaces pour la création de contenu publicitaire. Nous utilisons notre point de vue unique et notre approche collaborative et intégrée pour stimuler l'innovation, améliorer le sens de la production et accroître le retour sur investissement pour de nombreux annonceurs de premier plan dans le monde. www.aprco.com

Contact pour les médias : Sue De Lopez: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1386488/APR_Logo.jpg

SOURCE Advertising Production Resources