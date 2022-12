SHANGHAI, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Il existe actuellement de nombreux types de modules disponibles dans l'industrie photovoltaïque, mais quel module permet la meilleure production d'énergie ? Selon les données des trois premiers trimestres de la plateforme expérimentale chinoise sur l'EPV et le stockage d'énergie, il s'avère que le module TOPCon à haut rendement de type n permet la production d'énergie la plus importante, suivi par le module IBC de type n.

Jolywood est un pionnier de la technologie TOPCon de type n, et une société de niveau 1 selon Bloomberg. Aujourd'hui, Jolywood maintient son investissement sur la technologie de type n de TOPCon, tous les chercheurs travaillent au développement de la technologie J-TOPCon 2.0 et souhaitent passer au J-TOPCon 3.0 au plus vite.

Le module Jolywood dispose d'un faible coefficient de température, d'un haut rendement et d'une puissance de sortie élevée, d'une bifacialité élevée, d'une grande fiabilité et d'une faible dégradation par rapport aux autres types de modules. Il peut générer plus de puissance à conditions égales. Jolywood a également développé en interne la technologie J-TOPCon 2.0 basée sur un fonctionnement sans enroulement et par dopage in situ, etc., ce qui augmente l'efficacité des cellules. Actuellement, l'efficacité de la production de masse maximale peut atteindre 24,8 %. De plus, l'efficacité en laboratoire de la cellule de type N de 182 mm de Jolywood a dépassé les 26,1 en novembre.

Pour les trois premiers trimestres de 2022, les données expérimentales montrent que l'arrière du module bénéficie d'un ensemble d'irradiation maximal par temps nuageux. La ville de Daqing est située dans une zone de latitude élevée, la lumière du soleil irradiera directement l'arrière des modules au lever et au coucher du soleil. Lorsque le soleil irradie l'arrière des modules pendant plus de 4 heures, cela constitue environ 20 % de l'irradiation quotidienne accumulée par l'arrière des modules. Les données expérimentales empiriques montrent que les modules à haut rendement de type n proposent les meilleures performances de production d'énergie, en particulier le module TOPCon de type n. Il orientera l'avenir du développement de la technologie des modules. La technologie TOPCon de type n présente des impuretés sans LETID/LID Free, un coefficient de température plus faible, de meilleures performances anti-PID et une durée de vie plus longue. En outre, la technologie de type n de TOPCon n'a pas non plus de défaut B-O.

En tant que leader de l'industrie photovoltaïque, Jolywood continuera à produire des produits de haute qualité et à promouvoir la transformation énergétique mondiale.

