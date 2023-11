Selon l'Institut pour l'économie et la paix, le risque de conflit s'intensifie dans un contexte de pénurie croissante de denrées alimentaires et de ressources en eau ainsi que de pressions inflationnistes

LONDRES, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- C'est aujourd'hui qu'a eu lieu le lancement annuel du Rapport sur les menaces écologiques produit par l'Institut pour l'économie et la paix (IEP).

Principaux résultats :

Les menaces écologiques, telles que la croissance démographique rapide, les risques liés à la pénurie d'eau et l'insécurité alimentaire, seront aggravées par le changement climatique, ce qui entraînera des déplacements massifs de population et donc des conflits.

Une augmentation de 25 % de l'insécurité alimentaire accroît le risque de conflit de 36 %

De même, une augmentation de 25 % du nombre de personnes n'ayant pas accès à une eau potable propre accroît de 18 % la probabilité d'un conflit

1 milliard de personnes vivent dans 42 pays confrontés à une grave insécurité alimentaire

1 personne sur 4 dans le monde ne bénéficie pas d'un accès régulier à l'eau potable

D'ici 2050, 2,8 milliards de personnes contre 1,8 milliard aujourd'hui résideront dans des pays confrontés à de graves menaces écologiques

Plus de 60 % des mégapoles du monde sont en pleine expansion et se trouvent dans des pays où la violence ou les conflits sont importants. Ces villes ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour faire face à la croissance de leur population.

Le Rapport sur les menaces écologiques (ETR) analyse les menaces écologiques à l'échelle mondiale et évalue les pays et les zones infranationales les plus exposés aux conflits, aux troubles civils et aux déplacements causés par la dégradation de l'environnement et les événements liés au climat. Le rapport couvre 221 pays et territoires indépendants répartis en 3 594 zones infranationales.

La principale conclusion du rapport est qu'en l'absence d'une action concertée, les niveaux actuels de dégradation écologique s'aggraveront, intensifiant les conflits existants et devenant un catalyseur pour de nouveaux conflits, entraînant ainsi une augmentation des migrations forcées.

Le nombre de pays souffrant de graves menaces écologiques ainsi que d'une faible résilience sociétale est passé de 3 à 30 au cours de l'année précédente. Ces pays dits « à haut risque » abritent 1,1 milliard de personnes, soit une augmentation de 332 millions(1). Les pressions récentes sur les prix des denrées alimentaires au niveau mondial ont imposé des contraintes supplémentaires aux pays souffrant déjà d'insécurité alimentaire.

Pays à haut risque

Trois nouveaux pays sont apparus comme étant « à haut risque ». Il s'agit du Niger, de l'Éthiopie et du Myanmar, qui sont tous entrés dans un cycle préjudiciable de menaces écologiques croissantes, de résilience sociétale réduite et d'escalade des conflits. Chacun d'entre eux a été confronté à la famine et à la violence au cours des 12 derniers mois : le conflit en cours en Éthiopie, le récent coup d'État militaire au Niger et la violence au Myanmar à la suite du coup d'État de 2021.

La dégradation écologique et les conflits sont cycliques : la dégradation des ressources entraîne des conflits, tandis que les conflits entraînent la dégradation des ressources. La dégradation écologique a le plus grand impact sur les conflits dans des régions comme le Sahel, qui sont confrontées à des déficiences majeures en matière de gouvernance et d'État de droit, à des niveaux élevés de pauvreté et à des variations climatiques à court terme.

Les conflits débordent souvent d'un pays à l'autre, affectant la région et au-delà(2). Actuellement, plus de 108 millions de personnes sont déplacées, soit une augmentation de 24 % depuis 2020. Selon les estimations, 30 % des personnes déplacées parcourent plus de 500 kilomètres au-delà de leur pays d'origine, et un pourcentage important des entrées illégales en Europe proviennent de pays menacés sur le plan écologique et en proie à des conflits(6). Un pourcentage important des entrées illégales en Europe, notamment 29 % de Syriens et 9 % d'Afghans, proviennent des pays appartenant aux zones à haut risque.

Sur la base des tendances actuelles et en l'absence d'efforts substantiels pour les inverser, les estimations de l'IEP montrent que d'ici 2050, 2,8 milliards de personnes résideront dans des pays confrontés à de graves menaces écologiques, contre 1,8 milliard en 2023.

Conflits, stress alimentaire et stress hydrique

L'insécurité alimentaire est liée au stress hydrique. L'ETR estime qu'une augmentation de 25 % de l'insécurité alimentaire accroît le risque de conflit de 36 %, de même qu'une augmentation de 25 % du risque lié à l'eau accroît la probabilité de conflit de 18 %. Les régions ayant un passé conflictuel et des institutions faibles sont les plus vulnérables.

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté de 33 % depuis 2016, ce qui accroît la pression sur les plus vulnérables. Actuellement, 42 pays sont confrontés à une grave insécurité alimentaire, et près de quatre milliards de personnes vivent dans des zones où l'insécurité alimentaire est élevée ou grave. La plupart de ces pays se trouvent en Afrique subsaharienne.

Deux milliards de personnes vivent actuellement dans des pays qui n'ont pas accès à l'eau potable. D'ici 2040, la région MOAN reflétera le stress hydrique de l'Afrique subsaharienne. Huit des douze pays de Russie et d'Eurasie sont actuellement confrontés à d'importants problèmes d'eau, exacerbés par de faibles précipitations et leur topologie.

Ces tendances devraient s'aggraver. Il est probable que le réchauffement de la planète dépassera 1,5°C au cours du 21e siècle, ce qui rendra plus difficile de rester en dessous de 2°C. Cette situation risque d'exacerber la dégradation écologique et les facteurs sous-jacents de conflit(3).

Catastrophes naturelles, population et conflits

Le changement climatique amplifie les risques tels que les sécheresses, les inondations, les cyclones et les tempêtes. Les taux de mortalité sont sept fois plus élevés dans les pays où le niveau de résilience et de paix est faible que dans ceux où il est élevé. Ainsi, en 2022, le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations unies a alloué 35 % de son budget à la lutte contre les catastrophes naturelles, contre 17 % il y a dix ans.

Les pressions démographiques croissantes intensifient les risques écologiques, mettant à rude épreuve les ressources publiques et la résilience des sociétés, en particulier dans les régions déjà vulnérables. D'ici 2050, la population de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 2,2 milliards d'habitants, soit une augmentation de plus de 60 %, ce qui accroîtra considérablement la pression sur les réserves d'eau et de nourriture existantes. D'ici 2050, le nombre de jeunes de moins de 15 ans dans la région dépassera la population totale de l'Europe, soulignant ainsi les changements dynamiques dans la répartition de la population mondiale.

Steve Killelea, fondateur et président exécutif de l'IEP, a déclaré :

« À l'approche de la COP 28, le rapport sur les menaces écologiques nous rappelle opportunément la nécessité pour les dirigeants d'agir, d'investir et de renforcer la résilience pour l'avenir. Le nombre de pays confrontés à de graves menaces écologiques et ne disposant pas de la résilience sociétale nécessaire pour relever ces défis ne cesse d'augmenter, et le changement climatique ne fera qu'exacerber ces menaces.

Les pays qui affichent des niveaux élevés de paix positive(4) disposent de la résilience sociétale nécessaire pour relever ces défis. Dans un monde confronté à une dégradation écologique accrue, à des conflits et à des migrations forcées, les dirigeants mondiaux doivent investir dans des programmes qui renforcent les capacités créant une résilience positive et stimulant le progrès économique ».

Les mégapoles : pollution et population en hausse

Le nombre de mégapoles(5) est en augmentation et devrait passer de 33 à 50 d'ici 2050. Plus de 267 millions de personnes vivent actuellement dans les mégapoles les moins pacifiques du monde. Ces villes connaîtront une croissance rapide au cours des 30 prochaines années, mais ne disposeront pas des ressources financières nécessaires pour gérer leur expansion, ce qui se traduira par une augmentation de la criminalité, de la pauvreté, des embouteillages et de la pollution.

En Afrique, le Nigeria et la République démocratique du Congo comptent de nombreuses villes à forte croissance, mais à faible revenu par habitant. Sur les 50 mégapoles attendues, 60 % se trouvent dans des pays qui se situent dans la moitié inférieure de l'indice de paix mondial.

Plus de 60 % des réfugiés et 80 % des personnes déplacées à l'intérieur du pays s'installent dans les villes. D'ici à 2050, 70 % de la population mondiale vivra dans des villes, la croissance la plus importante se produisant dans les pays où le revenu par habitant est faible et où le niveau de violence est élevé. On peut citer comme exemples Kinshasa, Lagos, Dhaka et Karachi.

Les conflits et l'économie verte

Les pays qui dépendent fortement des combustibles fossiles auront du mal à faire face à la transition verte qui s'annonce. Par exemple, la RDC, la Libye, l'Irak, l'Angola et le Timor oriental tirent plus de 25 % de leur PIB des combustibles fossiles. Confrontés à des défis écologiques majeurs et à une faible résilience sociétale, ces pays pourraient connaître une baisse de leur PIB allant jusqu'à 60 % entre 2030 et 2040.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur economicsandpeace.org et visionofhumanity.org .

Notes aux rédacteurs

(1) Les pays à haut risque en 2023 sont :

Le Burundi

Le Cameroun

Le Zimbabwe La République démocratique

La République centrafricaine

Haïti du Congo

Le Tchad

L'Irak La Guinée

La Guinée équatoriale

La Libye Le Niger

L'Érythrée

Le Mali La République du Congo

L'Éthiopie

La Mauritanie La Somalie

La Guinée-Bissau

Le Myanmar Le Soudan du Sud

Le Soudan

Le Nigeria L'Afghanistan

L'Ouganda

La Corée du Nord

(2) Indice mondial de la paix 2023

(3) IPCC, 2023: Changements climatiques 2023 : Rapport de synthèse. Contribution des groupes de travail I, II et III au sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [Core Writing Team, H. Lee et J. Romero (eds.)]. GIEC, Genève, Suisse, p71

(4) La paix positive est définie comme les attitudes, les institutions et les structures qui créent et soutiennent des sociétés pacifiques. Source

(5) Villes de plus de 10 millions d'habitants

(6) Rapport sur les menaces écologiques 2021

À propos du Rapport sur les menaces écologiques (ETR)

Il s'agit de la quatrième édition de l'ETR qui couvre 228 États et territoires indépendants. L'ETR est unique en ce sens qu'il adopte une approche d'apprentissage automatique à multiples facettes pour combiner les mesures de résilience avec les données écologiques les plus complètes disponibles afin de mettre en lumière les pays les moins susceptibles de faire face à des chocs écologiques extrêmes, aujourd'hui et à l'avenir.

Méthodologie

L'ETR comprend les recherches scientifiques les plus récentes et les plus respectées sur la croissance démographique, le stress hydrique, l'insécurité alimentaire, les sécheresses, les inondations, les cyclones et l'augmentation des températures. En outre, le rapport utilise le cadre de la paix positive de l'IEP pour identifier les domaines dans lesquels il est peu probable que la résilience soit suffisamment forte pour s'adapter ou faire face à ces chocs futurs. Le rapport s'appuie sur un large éventail de sources de données, notamment la Banque mondiale, l'Institut des ressources mondiales, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, les Nations unies, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'Observatoire des déplacements internes, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'Organisation internationale pour les migrations et l'IEP.

À propos de l'Institut pour l'économie et la paix

L'IEP est un groupe de réflexion international et indépendant dont la mission est de faire en sorte que le monde se concentre sur la paix en tant que mesure positive, réalisable et tangible du bien-être et du progrès de l'humanité. Il possède des bureaux à Sydney, Bruxelles, New York, La Haye, Mexico et Harare.

