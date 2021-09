Selon un nouveau rapport de Les Mills, la « renaissance du direct » voit les amateurs de fitness revenir en masse dans les salles

Le rapport mondial sur le fitness Les Mills 2021 met en lumière la façon dont le monde s'entraînera après la pandémie, avec des séances d'entraînement en direct et le « fitness omnicanal » qui devraient s'imposer.

Principales observations :

Les salles de sport du monde entier connaissent une forte reprise, avec des taux de fréquentation de 120 % par rapport à ceux d'avant le COVID sur les marchés où les restrictions ont été levées.

Deux tiers des membres des salles de sport préfèrent s'entraîner avec d'autres personnes plutôt que seuls, les cours de fitness en direct étant considérés comme l'offre la plus populaire dans les salles de sport.

Les cours en direct en salle de sport sont deux fois plus attrayants que les options de diffusion en direct à la maison, les coachs en direct et « l'énergie du groupe » étant des facteurs clés.

Mais les répercussions dues au COVID perdureront, puisque 80 % des membres des salles de sport prévoient de continuer à utiliser des séances d'entraînement numériques après la pandémie, en plus des séances d'entraînement en direct.

Les salles de sport du monde entier sont prêtes à reprendre du poil de la bête au sortir de la pandémie, les amateurs de fitness étant impatients de retrouver des séances d'entraînement en direct avec leurs amis.

C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport important qui fait état d'un « renouveau du live » à l'échelle mondiale, les amateurs de fitness se rendant en masse dans les établissements pour y trouver une plus grande motivation et un lien social après des mois d'entraînement en solitaire à la maison.

Le rapport Les Mills 2021 sur le fitness dans le monde - qui présente des informations provenant de 12 157 consommateurs répartis sur cinq continents - explore la manière dont la pandémie a modifié nos habitudes en matière de fitness et met en lumière les tendances qui façonneront nos séances d'entraînement dans les années à venir.

Malgré les craintes que le boom du fitness à domicile inspiré par le COVID ne sonne le glas des salles de sport, une étude indique que la majorité des membres se précipitent de nouveau dans leur salle de sport. Le rapport révèle que les salles de sport du monde entier se sont fortement redressées depuis leur réouverture, avec un taux de fréquentation des salles de 120 % par rapport à celui d'avant COVID sur les marchés où les restrictions de capacité ont été levées.

Après une année de séances d'entraînement forcées à domicile, l'envie de vivre des séances de fitness en direct dans les groupes monte en flèche, 85 % des adeptes des salles de sport souhaitant essayer des cours en direct dans leur établissement.

Deux tiers des membres d'une salle de sport (67 %) disent préférer s'entraîner en groupe, les cours en direct dans les salles de sport étant presque deux fois plus populaires que les cours en ligne diffusés en direct (suivis par 44 % des membres contre 23 %).

Les coachs vedettes sont considérés comme étant le facteur le plus important pour les adeptes des salles de sport lorsqu'ils choisissent un cours en direct, préférés par 28 %, devant la qualité de la musique (24 %) et le type de cours (21 %). Les coachs de qualité sont présentés comme un élément clé de la renaissance des cours en direct, répondant à la forte demande des consommateurs qui recherchent une source de motivation supplémentaire et de meilleures relations lors de leurs séances d'entraînement.

« Après des mois passés coincés à la maison, les gens sont impatients de retourner dans les salles de sport et de profiter de leurs séances d'entraînement préférées avec des visages familiers », déclare Phillip Mills, fondateur et directeur exécutif de Les Mills.

« Tout comme les bars, les restaurants et les événements sportifs, le fitness connaît une véritable « renaissance du direct », car les gens rattrapent le temps perdu en appréciant de nouveau les situations sociales réelles.

« De nombreuses personnes ont perdu le plaisir d'un cours animé par un coach de renom et la motivation supplémentaire que procure l'entraînement en groupe.

« Mais cela ne veut pas dire que les séances d'entraînement à domicile vont disparaître lorsque nous sortirons de la pandémie. L'essor du fitness numérique et la croissance du télétravail signifient que les consommateurs adoptent une approche omnicanale de leur entraînement, en combinant des entraînements en direct sensationnels en salle de sport avec le côté pratique des entraînements numériques à la maison. »

L'impact de la pandémie sur le monde du fitness est manifeste tout au long du rapport. L'essor du fitness numérique semble s'inscrire dans la durée, puisque 80 % des membres des salles de sport prévoient de continuer à utiliser les entraînements numériques après la pandémie.

Le « fitness omnicanal » - un mélange d'entraînement en salle et d'entraînement numérique à domicile - devrait gagner en popularité à mesure que nous sortons de la pandémie, la majorité des personnes qui s'entraînent (59 %) étant favorable à une répartition 60/40 entre l'entraînement en salle et à domicile.

