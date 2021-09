Selon une analyse de Milkman Technologies et d'IDC, les entreprises doivent maîtriser le dernier kilomètre pour dépasser les attentes des clients

Avec l'essor du commerce électronique, les habitudes d'achat exigent un parcours client unifié pour répondre aux attentes des consommateurs pressés.

L'un des principaux résultats de l'étude montre 71 % des détaillants européens considèrent l'expérience client comme un processus clé pour la réussite des opérations de commerce électronique.

Les acheteurs étant plus nombreux que jamais à se tourner vers le commerce électronique, les options de livraison omnicanale influencent leur décision.

Antonio Perini, directeur général de Milkman Technologies, commente : « Le dernier kilomètre est le nouveau commerce de détail. Ce n'est pas seulement le slogan de Milkman Technologies, mais un pilier stratégique pour les détaillants qui doivent faire face à la nouvelle normalité. Cela signifie que l'aspect centré sur le consommateur d'une livraison sans friction est devenu aussi important que le produit lui-même. Un service de fulfilment qui répond aux attentes de l'acheteur n'est plus un service à valeur ajoutée mais un prérequis pour la survie ».

Le rapport sera présenté à l'IDC European Retail Executive Digital Summit 2021. Date de l'événement : 21 septembre 2021, 12h45 CET. Inscrivez-vous ici .

Milkman Technologies rejoindra le panel des fournisseurs d'innovation : c'est l'occasion pour les participants de s'engager dans des conversations entre pairs sur des questions commerciales clés pour le secteur de la vente au détail.

À propos de Milkman Technologies :

Milkman Technologies propose une solution de dernier kilomètre aux détaillants qui cherchent à offrir un véritable dernier kilomètre axé sur le client. Milkman Technologies a été fondée en 2015 et compte aujourd'hui 35 millions d'euros de financement, des clients internationaux et des bureaux à travers l'Europe.

À propos de IDC :

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial de renseignements sur le marché, de services consultatifs et d'événements pour les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. IDC aide les professionnels de l'informatique, les dirigeants d'entreprise et la communauté des investisseurs à prendre des décisions fondées sur des faits concernant les achats de technologie et la stratégie commerciale. Plus de 1 100 analystes d'IDC fournissent une expertise mondiale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologiques et industrielles dans plus de 110 pays à travers le monde. Depuis plus de 50 ans, IDC fournit des informations stratégiques pour aider ses clients à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. IDC est une filiale d'IDG, le leader mondial des médias, de la recherche et des événements technologiques.

