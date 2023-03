Selonterra reçoit une subvention de 2 500 000 dollars de la part de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson

SAN MATEO, Californie, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Selonterra, Inc. (www.selonterra.com), société de biotechnologie qui élabore des traitements transformateurs pour les troubles neurodégénératifs, annonce avoir reçu une subvention de 2 500 000 dollars américains de la part de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF).

Selonterra se consacre aux troubles neurodégénératifs ayant un fort lien avec la génétique. L'équipe de Selonterra a découvert que les modifications de l'ADN associées aux déterminants génétiques clés des maladies de Parkinson et d'Alzheimer contrôlent l'expression des gènes situés dans leur voisinage chromosomique. Ces derniers gènes sont les véritables médiateurs de ces maladies et constituent de nouvelles cibles inexploitées pour la mise au point de traitements. Les voies communes partagées par ces troubles neurodégénératifs nous permettent de développer de petites molécules susceptibles de modifier considérablement les traitements contre les maladies de Parkinson et d'Alzheimer.

Grâce au financement de la Fondation Michael J. Fox, Selonterra peut relier de nouvelles cibles aux dysfonctionnements cliniques de la maladie de Parkinson et optimiser ses petites molécules pour en faire des candidats cliniques.

« Nous sommes infiniment reconnaissants à la Fondation Michael J. Fox pour ce financement qui nous permet de poursuivre ces approches totalement inexploitées, susceptibles d'avoir un impact considérable sur les patients atteints de la maladie de Parkinson », a déclaré le Dr Roman Urfer, fondateur et PDG de Selonterra.

« La contribution de la génétique à la maladie de Parkinson est indéniable, a expliqué le Dr Anne Urfer-Buchwalder, fondatrice et présidente de Selonterra. Contrairement à une implication des protéines codées par ces variantes génétiques, notre attention portée sur la séquence d'ADN et les gènes que ces variantes d'ADN contrôlent offre des opportunités de traitement tout à fait différentes. »

« La MJFF attache une grande importance à la recherche qui pose un regard neuf sur les fondements biologiques de la maladie de Parkinson et exploite ces connaissances pour trouver de nouvelles idées de traitement. Nous sommes fiers de soutenir le travail de chercheurs tels que l'équipe de Selonterra, qui étudient de nouvelles façons de répondre aux besoins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson », a indiqué le Dr Brian Fiske, co-responsable scientifique de la MJFF.

À propos de Selonterra, Inc.

Selonterra, Inc. ( www.selonterra.com ) recherche des approches transformatrices pour le développement de traitements des troubles neurodégénératifs, notamment la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Nous utilisons la génétique humaine, l'analyse des voies moléculaires et les réseaux de régulation des gènes pour identifier les mécanismes exclusifs à l'origine des maladies et les cibles moléculaires, et les exploiter pour découvrir des traitements efficaces. Les fondateurs et les conseillers de Selonterra sont des scientifiques et des cadres ayant des dizaines d'années d'expérience dans le domaine de la biotechnologie et de la pharmacie, ainsi qu'un réseau mondial de sociétés collaboratrices.

Contacts pour les investisseurs et les médias :

Tél. : (+1) 650 206 7025

E-mail : [email protected]

