Semana do Consumidor: como comprar gás de cozinha mais barato

O consumidor que fizer o pedido de recarga de botijões de 13kg durante os quatro dias de promoção ganhará R$ 15 de desconto. Válido para compras feitas exclusivamente pelo aplicativo, cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas e, para usufruir do benefício, basta adicionar o produto no carrinho e o desconto será aplicado automaticamente no final.