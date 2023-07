Semana Marítima da China de 2023 é lançada no norte da cidade de Cangzhou

CANGZHOU, China, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Fórum Marítimo da China e a cerimônia de abertura da Semana Marítima da China de 2023 foram revelados em 11 de julho, em Cangzhou, uma cidade na província de Hebei, no norte da China. A Semana Marítima de 2023, com o tema "Navegando para a Nova Rota da Seda Marítima, Rumo ao Novo Paradigma de Desenvolvimento" ("Sailing for the New Maritime Silk Road, Heading Towards the New Development Paradigm"), é organizada pelo Governo Popular Municipal de Cangzhou e pela China Energy Investment Group.

"Cangzhou acelerou a construção de 21 projetos, incluindo contêineres e terminais de GNL (gás natural liquefeito), com um investimento total de55,8 bilhões de yuans (cerca de USD 7,75 bilhões), em uma tentativa de fazer todos os esforços para promover a modernização dos portos e a integração de recursos", disse o prefeito de Cangzhou, Xiang Hui.

Este fórum abordou vários temas, incluindo tecnologia e segurança de navios, engenharia de navios e oceanos, e desenvolvimento sustentável de oceanos e transporte marítimo.

O Centro de Exposições de Cangzhou também realizará a Expo de Ciência e Tecnologia Marítima (Maritime Science and Technology Expo) de 2023 para mostrar as conquistas de desenvolvimento da indústria de navegação da China, como a inovação científica e tecnológica dos setores de upstream e downstream em campos relacionados.

Cangzhou organizará uma série de atividades com características locais, incluindo o "Dia Aberto da Navegação" ("Sailing Open Day"), "Exposição de Conquistas Históricas do Porto de Huanghua" ("Exhibition of Historical Achievements of Huanghua Port"), cultura marinha cultural e criativa, cultura não patrimonial e outras exposições e apresentações.

"A Semana Marítima da China de 2023 desempenha um papel vital no aumento da popularidade de Cangzhou e na expansão do círculo de amigos de Cangzhou. Esperamos que nossos amigos no país e no exterior caminhem ao longo do Grande Canal durante a semana e visitem o Porto de Huanghua para admirar a vitalidade e o charme da cidade e do Mar de Bohai", disse Liu Qiang, vice-prefeito de Cangzhou, ao enviar um convite caloroso a amigos nacionais e estrangeiros na coletiva de imprensa.

Cangzhou, uma cidade fundamental no círculo econômico Beijing-Tianjin-Hebei, construiu 46 cais produtivos no Porto de Huanghua e abriu 34 rotas de comércio interno e externo, alcançando 39 países e regiões em todo o mundo. No ano passado, a produtividade do Porto de Huanghua atingiu 315 milhões de toneladas e os contêineres ultrapassaram um milhão de TEUs, estando entre os dez principais portos costeiros da China.

Cangzhou aproveitará as oportunidades criadas pela Semana Marítima da China de 2023 para construir uma cidade econômica moderna, competitiva e atrativa, escrevendo um novo capítulo no processo de modernização chinesa em Hebei.

FONTE Cangzhou Municipal Government

