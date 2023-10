Semana UEG 2023: Bebês com baixo peso ao nascer são quatro vezes mais propensos a desenvolver doença hepática gordurosa mais tarde na vida

COPENHAGUE, Dinamarca, 15 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Um novo estudo inovador, apresentado hoje na UEG Week 2023, descobriu uma conexão significativa entre o peso ao nascer e o início da doença hepática gordurosa não alcoólica, agora conhecida como doença hepática esteatose associada à disfunção metabólica (MASLD em inglês), em pessoas jovens.

Notavelmente, os bebês com baixo peso de nascimento apresentaram uma probabilidade quatro vezes maior de desenvolver a MASLD na infância, adolescência ou idade adulta jovem.

Os pesquisadores realizaram um estudo de caso-controle baseado na população de todas as pessoas com 25 anos ou menos, que haviam sido diagnosticadas com MASLD entre Janeiro de 1992 e Abril de 2017, totalizando 165 casos. Cada indivíduo com MASLD foi combinado com até cinco controles da população em geral com base na idade, sexo, ano civil e condado de residência.

As pessoas nascidas com baixo peso de nascimento (<2.500 g/5 lbs 8 oz) apresentaram probabilidade quatro vezes maior de desenvolver a MASLD em comparação com aquelas nascidas com peso de nascimento normal. Aquelas nascidas como pequenas para a idade gestacional (PIG, ou SGA em inglês), abaixo do 10º percentil, também tiveram mais de três vezes mais probabilidade de desenvolver MASLD precocemente na vida, em comparação com aqueles com peso ao nascer adequado (10º-90ºpercentil).

Além disso, os pesquisadores descobriram que indivíduos com baixo peso ao nascer, ou nascidos como PIG (SGA), tinham um risco relativo até ~6 vezes maior de desenvolver estágios mais graves de MASLD na forma de fibrose hepática ou cirrose.

O Dr. Fahim Ebrahimi, primeiro autor do estudo, comenta: "Embora pesquisas anteriores tenham estabelecido a ligação entre o peso ao nascer e as principais doenças, a ligação com a MASLD permaneceu incerta. Nosso estudo agora oferece evidências convincentes de que os fatores do desenvolvimento fetal desempenham um papel significativo no desenvolvimento da MASLD e doença hepática progressiva."

Em meio ao aumento das taxas de obesidade, a MASLD se tornou a causa mais comum de doença hepática crônica em todo o mundo. Apenas na Europa, estima-se que afete mais de 25% de adultos, e sua prevalência está aumentando.

Dr. Ebrahimi acrescenta: "É profundamente preocupante que os indivíduos nascidos com baixo peso ao nascer enfrentem um risco relativo aumentado desta doença em uma idade jovem, já que a MASLD de início precoce muitas vezes persiste na idade adulta e tem sido associada a um risco maior de desenvolver cirrose e doença hepática em estágio terminal. É importante que desenvolvamos estratégias proativas e eficazes para identificar indivíduos em risco e ajudar a reduzir a carga dessa doença".

Para mais informações ou para marcar uma entrevista, entre em contato com [email protected]

FONTE UEG Week 2023

