Semantix chega ao mercado americano pela AWS

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Semantix, especialista em Big Data, Analytics e Inteligência Artificial, anuncia que sua solução Link API está disponível no AWS Marketplace, marcando o início das operações da empresa nos Estados Unidos. A solução é focada no middle market norte-americano, organizações com receitas anuais entre US$ 10 milhões e US$ 1 bilhão. Com este perfil estima-se a existência de 200 mil empresas, totalizando um mercado de quase US$ 10 trilhões. "Trata-se de um marco muito importante para a Semantix, pois significa o início das operações nos EUA. São poucos os que fazem parte deste ambiente na América Latina e tivemos este privilégio. Passamos pelo crivo de um comitê, criamos uma entidade jurídica e atendemos uma série de requerimentos para atuar neste mercado", explica Luciano N. Dolenc, diretor da Semantix.

A LinkAPI é uma plataforma de integração e gestão de APIs da América Latina, sendo que possui mais de 200 clientes como Samsung, Colgate, Gympass, entre outros, sendo responsável por 5 bilhões de integrações por mês. Os negócios são baseados em cloud computing no modelo as a service. A solução escala muito bem, e tem um preço muito competitivo, fazendo com que ele seja adotado por empresas pequenas, médias e de grande porte. A iniciativa é parte da estratégia de internacionalização da Semantix, e a ação deve representar mais de 8% dos resultados da Semantix no primeiro semestre de 2022. Com atuação e escritórios no mercado norte-americano, Colômbia e México, os próximos mercados foco da empresa deverão ser Ásia e Europa. Com a entrada no mercado internacional, a expectativa é crescer 50% neste ano e a operação exterior deve corresponder a 20% do faturamento da empresa até o final do ano que vem.

O AWS Marketplace é um catálogo digital com serviços selecionados de parceiros da AWS. São milhares de softwares disponíveis, de categorias populares, como segurança, aplicações de negócio, dados e analytics, até opções para indústrias específicas, como saúde, serviços financeiros e setor público. Com o AWS Marketplace também é possível configurar, implementar e gerenciar softwares de terceiros. Isso permite às empresas diminuir os processos de compra e de implementação de controles necessários para operar com confiança e maior capacidade de inovação.

Sobre a Semantix

Fundada em 2010, a Semantix é uma empresa brasileira referência na América Latina em Big Data, Analytics e Inteligência Artificial, que atua em toda América Latina e Estados Unidos via escritórios de São Paulo (sede), Miami, Cidade do México e Bogotá. Por meio da Semantix Data Platform - plataforma tecnológica de dados, multi-cloud, API-first - plataforma de dados como PaaS) e Softwares (SaaS) tudo como serviço. Para ofertar de maneira integrada o melhor pacote de soluções aos seus clientes, a Semantix conta com mais de 60 alianças tecnológicas com as principais empresas de tecnologia e com um quadro colaborativo de mais de 400 colaboradores técnicos certificados, sendo que 85% com certificado em tecnologias referências de mercado.

