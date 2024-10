SEMCO (Samsung Electro-Mechanics) dévoile une batterie à électrolyte solide pour les appareils portables

SÉOUL, Corée du Sud, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SEMCO (Samsung Electro-Mechanics) a mis au point une batterie ultra-compacte à électrolyte solide conçue pour les appareils portables.

Cette batterie innovante est une petite batterie à électrolyte solide à base d'oxyde qui présente une densité énergétique de 200 Wh/L, la plus élevée de l'industrie.

Picture of solid-state battery for wearable devices by Samsung Electro-Mechanics

Ce produit, bien que plus petit, a atteint un niveau de densité énergétique équivalent à celui des batteries lithium-ion. SEMCO fait actuellement la promotion de ce produit auprès de ses clients par le biais d'évaluations de prototypes.

Ces batteries utilisent un électrolyte solide ininflammable pour la charge et la décharge, ce qui renforce la sécurité et la résistance aux chocs externes et permet d'obtenir des formes variées, même des tailles ultra-compactes.

En revanche, les batteries lithium-ion traditionnelles, qui sont créées en roulant des plaques minces, peuvent se froisser au niveau des plis dans les modèles ultra-compacts. En outre, elles nécessitent un espace supplémentaire pour permettre l'expansion du volume interne pendant la charge, ce qui limite la miniaturisation.

SEMCO a dépassé les limites de la miniaturisation avec sa batterie à électrolyte solide à base d'oxyde.

À l'instar du processus MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor), le processus de fabrication évite les plis en imprimant de fines couches d'électrodes et d'électrolytes solides, en les empilant alternativement et en les coupant. En outre, le changement de volume pendant la charge est minime, ce qui élimine le besoin d'espace supplémentaire, et il n'y a pas besoin du séparateur généralement nécessaire dans les batteries lithium-ion, ce qui permet une conception ultra-compacte.

SEMCO a mis à profit son expertise en matière de fabrication de MLCC pour développer une petite batterie à électrolyte solide à base d'oxyde.

SEMCO a obtenu de nombreux brevets relatifs aux batteries à électrolyte solide à base d'oxyde en vue de leur commercialisation, avec plus de 40 demandes de brevet déposées au niveau international au cours des trois dernières années.

En capitalisant sur la grande stabilité, la miniaturisation et la polyvalence de la batterie, SEMCO donne la priorité à son application dans les appareils portables et effectue actuellement des tests avec des clients.

À propos de Samsung Electro-Mechanics

Depuis plus de 50 ans, Samsung Electro-Mechanics (SEMCO) est l'un des principaux développeurs et fabricants d'une large gamme de composants mécaniques et électroniques de haute technologie. Fondée en 1973, SEMCO est devenue une entreprise de classe mondiale qui fournit des pièces électroniques essentielles aux industries du monde entier. Notre portefeuille de produits comprend des composants de puces, des substrats de boîtiers et des composants optiques. Samsung Electro-Mechanics se concentre sur l'investissement et le développement de la convergence technologique pour faire évoluer nos produits de base vers la plus haute qualité et prévoit d'élargir continuellement notre portefeuille d'activités par le développement de produits dans le domaine en pleine croissance de l'informatique de l'IA, de l'automobile et de la gravité. Pour en savoir plus, consultez le site Samsung Electro-Mechanics.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2521576/Picture_of_solid_state_battery_for_wearable_devices_by_Samsung_Electro_Mechanics.jpg