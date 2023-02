Seminário destaca o espírito global da CIIE

PEQUIM, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do China Daily

Espera-se que a China International Import Expo, uma plataforma-chave da China que apoia seus esforços de abertura, continue gerando grandes oportunidades de negócios para empresas estrangeiras participantes, grandes ou pequenas, especialistas e funcionários governamentais, informaram em um seminário na Sexta-feira.

A sexta edição anual da exposição, que será realizada off-line em Xangai, em novembro, os ajudará explorar o mercado superdimensionado da China, além de injetar mais energia positiva na recuperação econômica global que vem enfrentando perspectivas sombrias, disseram eles.

Sun Shangwu, editor-chefe adjunto do China Daily, disse que a CIIE evoluiu rapidamente nos últimos cinco anos em uma janela que mostra os esforços da China na promoção de seu novo padrão de desenvolvimento de dupla circulação.

Agora, a CIIE, disse ele, é uma plataforma para impulsionar a abertura e um bem público global para o mundo compartilhar. A exposição anual desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico global.

O padrão de desenvolvimento de dupla circulação se concentra na economia doméstica, ao mesmo tempo em que enfatiza uma interação positiva entre os fluxos econômicos nacionais e internacionais.

Chen Chunjiang, Ministro assistente de Comércio, disse: "A exposição é uma grande decisão tomada pela liderança da China para promover uma nova rodada de aberturas e uma importante mudança da China para abrir ativamente o seu mercado para o resto do mundo".

Chen também disse que a CIIE será realizado totalmente off-line, conforme programado em novembro.

Suas observações encabeçaram um seminário em Pequim sobre a promoção global da CIIE. O evento foi iniciado em conjunto com o CIIE Bureau e pela National Exhibition and Convention Center (Shanghai), e organizado pelo China Daily.

De acordo com o CIIE Bureau, o organizador da exposição, até Quarta-feira, mais de 500 empresas haviam se inscrito para a sexta edição e mais de 200.000 metros quadrados de área de exposição foram reservados.

Apoiada por big data, a exposição deste ano fornecerá matchmaking entre compradores e vendedores o mais precisamente possível e se esforçará para convidar mais compradores direcionados pelos expositores deste ano de várias maneiras, informou a organização.

Sun disse: "Com influência crescente e um feedback global cada vez mais positivo, a CIIE é um testemunho do aprofundamento da abertura da China.

"Nos últimos cinco anos, as empresas participantes, desde líderes do setor listados na Fortune Global 500 até pequenas empresas de países subdesenvolvidos, se beneficiaram muito da CIIE. Suas histórias com a CIIE são exemplos vívidos de que a China impulsiona a globalização econômica para ser mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos".

Executivos de negócios de empresas multinacionais também falaram muito sobre a CIIE.

Zhang Xiqiang, presidente e CEO da Nestle SA Greater China, disse que a CIIE não só reúne uma ampla gama de produtos e serviços globais, mas também atua como uma plataforma ideal para diálogos e cooperações aprofundadas.

"A CIIE não está apenas trazendo o melhor da inovação mundial para a China, mas também apresentando o melhor da inovação do país para o mundo", disse Fabrice Megarbane, presidente da L'Oreal North Asia Zone e CEO da L'Oreal China.

Lan Zhenzhen, diretor de assuntos corporativos e engajamento da L'Oreal North Asia Zone e da China, disse que a CIIE, como a primeira exposição de nível nacional com tema de importação do mundo, deve ajudar ainda mais as MNCs a capitalizar sobre o enorme potencial do mercado superdimensionado da China.

FONTE China Daily

