Seminário LIDE promove debate sobre democracia e competitividade

"A pesquisa que fazemos em parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas) vem mostrando uma acentuada inversão de curva no sentido de expectativas positivas. Os empresários olham o futuro de forma muito diferente do que há um ano, em nosso último Fórum", afirmou Furlan. "Os debates têm como objetivo melhorar as questões primordiais para o Brasil, reunindo lideranças de todas as áreas."

Entre os presentes, os ministros Alexandre Baldy (Cidades), Carlos Marun (Secretaria de Governo), Marcos Jorge (Indústria e Comércio Exterior) e Rossieli Soares (Educação); além do presidente do Senado Federal em exercício, Cássio Cunha Lima; do governador de Pernambuco, Paulo Câmara; dos prefeitos de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., e de Recife, Geraldo Julio; dos deputados federais Arthur Maia, relator da reforma da Previdência, e Luiz Carlos Hauly, relator da reforma tributária; dos executivos Leonardo Framil, CEO da Accenture para o Brasil e América Latina, João Carlos Brega, presidente da Whirlpool América Latina e Claudio Lottenberg, presidente do Unitedhealth Group Brasil; do jurista Heleno Torres; e dos pré-candidatos à presidência da República, o senador Álvaro Dias, o empresário Flávio Rocha e Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES.

O 17º Fórum Empresarial, maior e mais importante evento corporativo do Brasil, organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, continua até amanhã, dia 21. O evento promove uma agenda de debates sobre democracia, competitividade, economia, gestão empresarial, política e responsabilidade social. "Esta é uma iniciativa importante de interação, discussões e, acima de tudo, que propõe alternativas de construção para o futuro do nosso país", encerrou Furlan.

