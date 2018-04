Seminário Mulheres Líderes debate o mercado para 2018

"Esperamos que, no futuro, mais mulheres estejam na liderança das empresas", afirmou a vice-presidente executiva do Grupo Doria, Celia Pompeia, na abertura do evento. Ao fazer a apresentação das participantes, Nadir completou que enxerga um cenário mais positivo. "Estamos em um rumo otimista no setor econômico. Por isso, é possível fazer planos mais concretos."

Denise Santos ressaltou a importância das tecnologias, especialmente com a chegada das redes sociais, que estão cada vez mais presentes no dia a dia. Para Joice, o uso de ferramentas para influenciar as redes sociais é bastante positivo. "As redes sociais estão aí para que haja comunicação, para que as pessoas se façam ouvidas. "

Com patrocínio da YPÊ, esta edição do Seminário Mulheres Líderes contou com o apoio das empresas IGUATEMI SÃO PAULO e SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING. Como fornecedores oficiais: CDN COMUNICAÇÃO, CORPORATE IMAGE, ECCAPLAN e FLORMEL. PR NEWSWIRE, RÁDIO BANDEIRANTES e BAND NEWS FM, REVISTA LIDE e LIDE PLAY foram mídia partners.

Legenda da Foto: Nadir Moreno, presidente do LIDE Mulher, Denise Santos, CEO da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, e Joice Hasselmann, jornalista (Crédito/foto: Fredy Uehara/Uehara Fotografia)

FONTE LIDE Mulher

