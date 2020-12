Seminario web explora nuevos enfoques para los diagnósticos y las reparaciones

Tweddle Group organiza discusión en vivo sobre nuevos diagnósticos

CLINTON TOWNSHIP, Míchigan, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Tweddle Group anunció que celebrará un seminario web titulado "What's Wrong with Diagnostics and How Can We Fix It?" (¿Qué está mal con los diagnósticos y cómo podemos solucionarlo?). El evento gratuito se llevará a cabo el jueves, 10 de diciembre a las 9:30 a. m. EST.