Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood Presenta una Nueva Tradición Navideña: 'Hard Rock the Holidays' Un Festival Espectacular de Luces para Toda la Familia en el Guitar Hotel

"Hard Rock the Holidays" inicia una celebración espectacular navideña en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, transformando 24 acres de la Piscina del Guitar Hotel en un deslumbrante mundo de las maravillas, completo con más de 20 áreas temáticas, interactivos momentos fotográficos y un singular Espectáculo de Luces y Música del Guitar Hotel, sincronizado con clásica música navideña. Los invitados de todas las edades son bienvenidos a disfrutar de alimentos y bebidas festivas de primera calidad, delicias de la temporada y entretenimiento en vivo diseñado para capturar la magia de la temporada festiva durante esta celebración inmersiva. Para obtener más información, boletos y actualizaciones de eventos, visite HARDROCKTHEHOLIDAYS.COM o siga a @HardRockHolly en las redes sociales.

"'Hard Rock the Holidays' transforma el Guitar Hotel en un deslumbrante mundo de las maravillas que une a las personas de todas las edades en el espíritu de goce y celebración", dijo Jim Allen, Presidente del Hard Rock International y CEO de Seminole Gaming. "Este evento trata de mucho más que solo luces y música, se trata de crear momentos especiales para nuestros invitados, familias y especialmente niños, cuyo asombro y emoción nos recuerda acerca de lo que realmente trata la temporada festiva. Nos sentimos orgullosos de celebrar y corresponder a la comunidad del Sur de la Florida que nos ha respaldado por tantos años y empezar una nueva tradición navideña que las familias podrán disfrutar por generaciones futuras."

Visite un Maravilloso y Mágico Mundo Invernal

El festival abarca 20 áreas temáticas, cada una dándole vida a una singular historia a través de luces, diseño y sonidos. Los invitados entran a través de Gates of the Glowing Grove, donde dos majestuosos ciervos iluminados de 13 pies le dan la bienvenida al cálido y asombroso mundo invernal de maravillas. Luego sigue el North Pole Passage, con arcos titilantes de guirnaldas que crean un túnel de luces, perfecto para fotos navideñas.

La aventura continúa a través de escenas encantadoras tales como las Frozen Flame, donde las brillantes esculturas de hielo y la iluminación de tonos frescos crean un sereno escape ártico y luego le sigue el Santa's Celestial Ride, donde Santa y sus renos se elevan por el cielo nocturno rodeados de más de 100 orbes RGB brillantes. Los invitados pueden pasear por las Fountains of Frost, maravillarse con el Crystal Forest de imponentes árboles en esculturas de hielo y tomar la foto perfecta a lo largo del Holiday Portrait Lane.

El Starlight Boulevard cuenta con 12 arcos de estrellas iluminados, mientras que el Glowing Palm Paradise transforma 28 palmeras en una escapada tropical de invierno. Las familias pueden pasear por el Whimsy Woods, donde los duendes y los gnomos agregan un encanto juguetón y llegar hasta el Garland Gateway y el Gingerbread Junction, un pueblo de color caramelo de coronas gigantes y una decoración dulce.

Otros aspectos destacados incluyen Cathedral of Light, una estructura de 40 pies con animaciones inmersivas, el Penguin Promenade que cuenta con 50 esculturas de animales iluminadas y el Conductor's VIP Path, donde las cabañas envueltas en guirnaldas crean acogedores retiros navideños. La pieza central, un Tree of Wonder de 50 pies, ancla la celebración, mientras que el Santa's Gateway, un automóvil festivo coronado con un lazo rojo brillante, simboliza la alegría de los viajes navideños.

En todo el complejo, los huéspedes también pueden disfrutar del Snowflake Skyline con 36 copos de nieve iluminados en el lote de estacionamiento de Lucky Street, Garland Glow Poles envueltos en guirnaldas de 20 pies rematadas con lazos rojos y un Forest of Lights con más de 350 árboles y arbustos iluminados.

La celebración se extiende a través de la laguna con seis islas temáticas que dan vida a las fiestas. ¡Santa Rocks! muestra a Santa tocando su guitarra en el verdadero estilo Hard Rock, mientras que Elf's Landing ofrece una configuración acogedora con leche y galletas para el ayudante favorito de Santa. La isla llamada Island of Misfit Toys ofrece nostalgia y encanto, y Reindeer Bay presenta a los renos de Santa listos para volar. Los huéspedes también pueden explorar el dulce espectáculo de Candy Cane Cove y el helado resplandor de Polar Bear Island.

Dele Energía a sus Festividades con Delicias Navideñas y Comidas Rockeras

Los sabores festivos ocupan un lugar central en Santa's Snack Emporium, ofreciendo bocadillos alegres, dulces y bebidas exclusivas de temporada para cada todos los que quieran celebrar al lado de la playa. Los huéspedes pueden disfrutar de palomitas de maíz recién hechas en Elf-Popped Delights, o tomar cócteles tropicales en Santa's Beachside Bar, perfecto para aquellos que desean de escapar del frío invernal. Las estaciones de comida especializada en toda el área de Oasis Pool incluyen la estación de chocolate caliente en Sandy Sips & Holiday Whips, Frosted Fluff & Creamery para algodón de azúcar y gelato, Snowfall Sweets & Treats para nueces praliné y hielo raspado, Frosty's Candy Cove con chocolates y gomitas gourmet, y Santa's S'mores Shack para una experiencia interactiva. Ms. Claus's Kitchen se hace cargo del Beach Club y ofrece una experiencia gastronómica acogedora de inspiración costera con platos navideños nostálgicos y una cálida hospitalidad.

Los invitados también pueden brindar por la temporada con el cóctel exclusivo del festival, el North Pole Nightcap.

Diversión familiar: "¡Rock the Holidays!" Búsqueda del tesoro

Los invitados jóvenes pueden descubrir, explorar y convertirse en Estrellas de Rock Navideñas Junior en el "Hard Rock The Holidays!" Búsqueda del Tesoro. Los participantes visitarán paradas temáticas en todo el resort, resolverán pistas festivas y registrarán sus descubrimientos. Después de completar las ocho estaciones, pueden reclamar con orgullo su insignia Junior Holiday Rockstar en Ms. Claus's Kitchen, una forma divertida y festiva de celebrar la temporada y capturar la magia de las fiestas.

Ingeniería Mágica: una Experta Instalación le da Vida al Festival

Abarcando la terraza de la piscina del Guitar Hotel de 24 acres y los terrenos del resort circundante, las espectaculares instalaciones de luz serán ejecutadas por expertos por Holiday Outdoor Décor, ubicado en Allentown, PA, líder en diseño de iluminación comercial a gran escala. Su equipo manejará la compleja logística de iluminar espacios tan amplios, coordinando cuidadosamente cada fase, desde el diseño y el montaje estructural hasta la integración eléctrica y las pruebas finales. Con una planificación de precisión y equipos de última generación, Holiday Outdoor Décor ofrecerá exhibiciones impecables y de alto impacto que combinan la experiencia en ingeniería con el esplendor visual, mejorando la experiencia de los invitados mientras mantienen los más altos estándares de seguridad y eficiencia.

Celebre la Temporada con Ofertas Familiares y Experiencias Navideñas VIP

Los invitados pueden disfrutar de una experiencia navideña de primera llena de diversión festiva y beneficios exclusivos. Los miembros de Unity by Hard Rock reciben precios y ofertas especiales de preventa y las familias pueden aprovechar una oferta de paquetes para cuatro de aún mayor valor.La celebración ofrece oportunidades para capturar la magia de la temporada con una foto con Santa y elevar la experiencia con complementos del Conductors VIP Path, con acceso a fondos temáticos, un tren personalizado contra el icónico Guitar Hotel y un vaso conmemorativo con opciones de bebidas especiales. Para obtener más información, boletos y actualizaciones de eventos, visite HARDROCKTHEHOLIDAYS.COM o siga a @HardRockHolly en las redes sociales.

Acerca de Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood es el complejo insignia integrada de Hard Rock International, propiedad de la Tribu Seminole de la Florida. El reconocido destino de entretenimiento, juegos y hospitalidad dio a conocer una expansión de $1.5 billones en el 2019, destacando el debut del primer y único Guitar Hotel del mundo. Entre tres torres hoteleras, el complejo cuenta con 1.271 habitaciones de lujo. Las comodidades incluyen un Rock Spa® & Salon de 42.000 pies cuadrados; una experiencia acuática recreativa de 18 acres; cabañas privadas estilo "Bora Bora"; más de 20 puntos de venta de alimentos y bebidas; un paseo comercial de 26.000 pies cuadrados; 120.000 pies cuadrados de espacio de primer nivel para reuniones y convenciones; una amplia sala de juego con más de 2.500 máquinas tragamonedas, más de 200 juegos de mesa y una sala de póquer de 45 mesas. En 2023, el casino lanzó dados en vivo, ruleta y apuestas deportivas, ofreciendo 10 mesas de dados, 20 mesas de ruleta y ubicaciones de apuestas deportivas que incluyen quioscos electrónicos y quioscos con agentes de apuestas en vivo. La introducción de los nuevos juegos es uno hito histórico que coloca inmediatamente la Florida en la misma liga que los grandes casinos del mundo. Hard Rock Live, clasificado en el puesto número 4 a nivel mundial en ingresos brutos de 2024 para Pollstar Magazine, destaca a los artistas de la lista A y eventos deportivos y producciones de transmisión en vivo en un entorno íntimo de capacidad para 7.000 personas. Seminole Hard Rock Hollywood se encuentra en 87 acres del Seminole Hollywood Reservation a lo largo de la carretera estatal 7 (U.S. Highway 441). Para obtener más información, visítenos en línea al https://seminolehardrockhollywood.com llame al 1 (800) 937-0010 o síganos: Facebook: @HardRockHolly, X: @HardRockHolly, Instagram: @HardRockHolly.

