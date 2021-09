Semios lève 100 millions de dollars de capitaux pour étendre sa plateforme agtech à l'échelle mondiale

« Semios a pour mission de simplifier l'expérience des cultivateurs, en tirant parti de l'analyse des big data et de l'apprentissage automatique pour les aider à atténuer les risques liés aux cultures afin qu'ils puissent se concentrer sur la production de plus de nourriture, de manière plus durable », a déclaré le Dr Michael Gilbert, PDG de Semios. « Nous avons constaté nous-mêmes les défis auxquels nos clients sont confrontés sur le terrain - de la sécheresse sévère aux incendies dévastateurs, en passant par le gel, la baisse de la rentabilité et l'augmentation du fardeau réglementaire. Mais, face à ces défis, les agriculteurs s'adaptent pour répondre aux besoins nutritionnels de notre population croissante grâce aux nouvelles technologies. Nos récentes acquisitions visent à regrouper sous un même toit les outils dont les agriculteurs ont besoin pour gérer leurs cultures. Ce dernier tour de financement nous permettra de continuer à soutenir l'industrie agricole, alors qu'elle fait face à certains des défis les plus difficiles à ce jour. »

À ce jour, Semios a levé plus de 225 millions de dollars en capitaux extérieurs. L'année dernière, Semios a annoncé un financement de 100 millions de dollars, également mené par le groupe Morningside, qui a permis de renforcer le bilan de la société dans la perspective des acquisitions de Altrac , Centricity et Agworld en 2021. L'intégration de solutions agricoles tierces dans sa plateforme de gestion des cultures aide les producteurs à obtenir la vision la plus précise possible du développement de leurs cultures au fur et à mesure, en un seul endroit, ce qui permet d'améliorer la prise de décision et, en fin de compte, les résultats des cultures dans un contexte de climat plus volatil et de conditions de culture difficiles.

Morningside investit dans des entreprises déterminées à s'attaquer de front aux défis mondiaux urgents », a déclaré Mick Sawka, gestionnaire des investissements du groupe Morningside. « La capacité à non seulement maintenir, mais aussi à améliorer la durabilité de nos systèmes alimentaires dans le contexte de la dynamique complexe du changement climatique est l'un des besoins les plus urgents de notre époque. Semios est un leader qui aide les agriculteurs à relever ce défi et nous sommes fiers d'être à ses côtés. »

Avec plus de 120 millions d'hectares de cultures en ligne et permanentes sous gestion aujourd'hui, Semios propose aux producteurs, agronomes et détaillants agricoles à travers les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe et l'Afrique du Sud des solutions aussi diverses que la planification de la gestion agricole, la logistique et l'exécution, la tenue de registres, l'agronomie et l'automatisation.

UBS Investment Bank a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour Semios.

À propos de Semios

Fondée en 2010 et basée à Vancouver, Semios offre l'agriculture de précision en tant que service™ qui a commencé par des données sur les cultures en temps réel et des outils de lutte antiparasitaire pour les producteurs d'arbres fruitiers, de noix et d'autres cultures permanentes. Tirant parti d'un réseau de capteurs qui fournissent plus de 500 millions de points de données mesurant quotidiennement le climat, l'humidité du sol, l'activité des insectes et des maladies, nous appliquons l'analyse des big data et l'apprentissage automatique pour réduire et atténuer les risques liés aux cultures pour les producteurs. Semios a figuré dans le Global Cleantech 100, une liste annuelle des 100 entreprises de technologies propres les plus innovantes au monde, et dans le Thrive Top 50, une liste des 50 principales entreprises mondiales de technologies agricoles. En 2021, Semios a acquis Altrac, Centricity et Agworld pour former l'un des plus grands fournisseurs indépendants de solutions AgTech au monde.

À propos de Morningside Venture Investments :

Morningside est un groupe d'investissement diversifié fondé en 1986 et spécialisé dans les investissements en capital-investissement et en capital-risque. Morningside est un investisseur actif dans les entreprises des sciences de la vie en phase de démarrage, formées autour de nouvelles technologies qui présentent un degré élevé de nouveauté par rapport aux technologies existantes.

