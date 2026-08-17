Senken et Carbonsate signent le plus important contrat de stockage de biomasse de l'Union européenne : 50 000 tonnes de carbone éliminées de manière permanente

Cet accord d'achat pluriannuel garantit le stockage permanent du carbone issu du projet de stockage géologique de biomasse de Carbonsate, certifié par Puro.earth, en Namibie, jusqu'en 2028.

BERLIN, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Senken annonce aujourd'hui la signature du plus important contrat de stockage de biomasse jamais conclu en Europe à ce jour : un contrat pluriannuel d'achat de crédits de suppression de carbone conclu avec la société berlinoise Carbonsate , portant sur 50 000 tonnes de suppression permanente de carbone entre 2026 et 2028.

À propos de l'opération

Les livraisons débuteront cette année. Cet accord représente le deuxième plus important engagement d'achat au monde dans le domaine du stockage géologique de la biomasse (enfouissement), et le plus important pour un projet mené en Afrique. Les suppressions définitives restent rares : À ce jour, l'ensemble du marché a livré environ 1,5 million de tonnes, et cet engagement à lui seul représente environ 4 % de ce total.

« La demande en matière de suppression définitive du carbone dépasse déjà l'offre : Les objectifs de « zéro émission nette » des entreprises se rapportent tous à ce même petit ensemble de capacités vérifiées. Cet écart déterminera le marché au cours de la prochaine décennie. Nous nous sommes engagés, pour plusieurs années, à garantir aux acheteurs européens un accès à des services de collecte fiables, à des prix leur permettant de planifier leurs dépenses. »

— Adrian Wons, PDG de Senken

« Des engagements à long terme comme celui-ci offrent aux promoteurs immobiliers la certitude nécessaire pour construire en anticipant la demande. Cet accord soutient l'expansion de nos sites de stockage en Namibie et apporte au marché un nouvel apport significatif en solutions vérifiées et hautement fiables de suppression du carbone. »

— Johanna Broell, cofondatrice et PDG de Carbonsate

À propos du projet

Le stockage de la biomasse, également appelé enfouissement de la biomasse, empêche le carbone contenu dans les déchets de bois de retourner dans l'atmosphère : Confiné dans des chambres souterraines spécialement conçues, le bois ne peut ni brûler ni se décomposer, et le carbone reste piégé pendant des siècles. Comme cette méthode ne nécessite aucune étape de captage gourmande en énergie, elle garantit la pérennité à un coût bien inférieur à celui du captage direct dans l'air.

À propos de « Senken »

senken.io Senken est un partenaire spécialisé dans l'achat de crédits carbone qui fournit des crédits d'une grande fiabilité, ainsi que les justificatifs nécessaires pour les défendre face aux auditeurs, aux conseils d'administration et à la presse. Grâce à son indice d'intégrité en matière de développement durable (SII), Senken examine chaque crédit à la lumière de plus de 600 critères, rejette 95 % des projets du marché et fournit une documentation prête pour l'audit. Senken accompagne de grandes entreprises européennes, notamment Deutsche Telekom, Vodafone et DZ Bank.

À propos de Carbonsate

carbonsate.com Carbonsate développe des projets de stockage de biomasse qui permettent une séquestration permanente du carbone grâce au stockage de déchets de bois dans des chambres de stockage souterraines spécialement conçues à cet effet. Chaque site de stockage est géré par un système propriétaire de suivi, de déclaration et de vérification (MRV) et fait l'objet d'une vérification indépendante conformément à la norme Puro.earth.

Contact : Katya Pranitskaya ; [email protected]