Senna investit dans le repositionnement de sa marque et l'expansion de ses activités aux États-Unis et en Europe

Sous le slogan « Seek Your Truth » (Cherchez votre vérité), la marque renforce l'héritage de l'idole de la course automobile Ayrton Senna grâce à des partenariats et à des produits exclusifs

SÃO PAULO, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Fondée par Ayrton Senna, la marque Senna a été créée pour amener les gens à s'inspirer du style de vie du pilote. Après 33 ans, son nouveau positionnement encourage les gens à poursuivre leurs rêves. Forte d'une nouvelle identité visuelle et du slogan « Seek Your Truth », la marque renforce l'héritage d'Ayrton pour les fans et les nouvelles générations.

« Ayrton a laissé un héritage à ses fans. Avec la campagne « Seek Your Truth », nous voulons poursuivre ce voyage et faire découvrir son histoire à un plus grand nombre de personnes, en particulier celles qui ne l'ont pas connu », déclare Bianca Senna, PDG de Senna Brands.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos qui illustrent le nouveau positionnement reproduisent la voix d'Ayrton Senna recréée par l'IA et racontent les histoires réelles de personnes qui ont accompli des choses extraordinaires en cherchant leur propre vérité. Jetez un coup d'œil aux pages officielles sur Instagram .

Les nouvelles collaborations de la marque, telles que la série réalisée en partenariat avec Netflix et annoncée pour 2024, renforcent le repositionnement de la marque. Ces partenariats, en plus des ventes de droits d'image, ont apporté plus de 500 millions de dollars à l'Institut Ayrton Senna. L'Institut soutient des projets socio-éducatifs qui stimulent le potentiel de plus de 36 millions d'étudiants au Brésil.

Collection internationale Seek

La collection Seek a été créée par des fans du pilote, qui continuent à rechercher la meilleure version d'eux-mêmes. Pour découvrir ces produits exclusifs, rendez-vous sur https://www.sennashop.com/en/collections/senna-s/

À propos de la campagne

L'objectif de la campagne est de bâtir une nouvelle ère pour la marque Senna, basée sur l'ADN et un aperçu personnel de l'idole, de son inspiration et de sa recherche de résilience sur les pistes et en dehors. Pour ce faire, la marque Senna a commencé à présenter son nouveau positionnement sur ses sites officiels, en tirant parti de ses partenariats avec des créateurs de contenu et de nouveaux produits, toujours inspirés par l'héritage d'Ayrton Senna et le slogan « Seek Your Truth » (Cherchez votre vérité).

À propos de la marque Senna

Créée par Ayrton Senna lui-même dans les années 1990, la marque Senna représente la personnalité du pilote, sa façon de relever les défis et sa passion pour la recherche de la meilleure version de lui-même, tant sur les pistes qu'en dehors. Avec son nouveau positionnement, elle perpétue la mémoire et l'influence d'Ayrton à travers ses partenariats et ses produits, toujours inspirés par l'héritage de l'un des plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps. La marque fait partie de Senna Brands, une société créée par la famille du triple champion.

Pour en savoir plus sur la marque Senna, rendez-vous sur son site officiel .

