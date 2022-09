Sensação da Internet Khaby Lame anunciado como embaixador oficial da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™

DOHA, Catar, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O QNB, maior instituição financeira do Oriente Médio e da África, revelou hoje que a sensação da Internet Khabane "Khaby" Lame será o embaixador oficial de marca da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™. A parceria será formada pelo papel do QNB Group como apoiador oficial do torneio no Oriente Médio e África e o Banco Oficial do Catar.

Internet sensation Khabane "Khaby" Lame, the world’s most followed person on TikTok, is pictured at the official signing ceremony with Ali Rashid Al-Mohannadi, QNB Group Executive General Manager & Group Chief Operating Officer, and Heba Ali Al-Tamimi, QNB Group General Manager Group Communications

Como parte da parceria, Lame, que é a pessoa mais seguida do mundo no TikTok com 150 milhões de seguidores, lançará seu primeiro comercial de televisão com o QNB Group, explorando o tema "sonhar grande", apoiando o espírito do papel do QNB Group no torneio da Copa do Mundo da FIFA™ deste ano. O comercial foi exibido pela primeira vez em uma cerimônia de assinatura oficial em 27 de setembro de 2022.

Heba Ali Al-Tamimi, gerente geral de comunicações do QNB Group, disse: "Escolher Khaby Lame como embaixador do QNB durante o torneio reflete a ambição sem limites do Catar, ao realizar a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™. Seguindo seus sonhos, Lame, assim como Catar, atingiu seus objetivos. Estamos comemorando juntos um mundo onde tudo é possível. À medida que o Catar se prepara para dar as boas-vindas a milhões de fãs de futebol neste inverno (no hemisfério norte), certamente podemos nos orgulhar do que conquistamos, como um banco e como um país."

Khaby Lame disse: "Estou feliz por ser embaixador do QNB durante a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™. Acredito que me pareço muito com o QNB, defino meus sonhos e alcanço o impossível. Espero explorar o torneio sob a visão do QNB e criar lembranças inesquecíveis."

O QNB Group, atualmente classificado como a marca de banco mais valiosa do Oriente Médio e da África, é o apoiador oficial do Oriente Médio e da África para a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™. O QNB receberá vários ativos e direitos na região, além de exposição da marca nas cidades sedes. O grupo tem uma extensa rede de caixas eletrônicos e pontos e será o único fornecedor de caixas eletrônicos no local em todos os oito estádios da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™.

Por meio de suas subsidiárias e empresas associadas, o grupo se estende por mais de 30 países em três continentes, oferecendo uma gama abrangente de produtos e serviços avançados. O banco conta com um total de 27 mil funcionários que operam em 1.000 unidades, com uma rede de caixas eletrônicos de mais de 4.700 máquinas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908921/QNB_Group.jpg

Contato:

Kholoud Elderwy

+974 7796 0374

FONTE QNB Group

SOURCE QNB Group