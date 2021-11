CANTÓN, China, 4 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Las tabletas de artemisinina y piperaquina Artequick vuelven a ser palabras recurrentes en todo el mundo ya que, recientemente, su efectividad para el tratamiento de la COVID-19 estuvo muy debatida en transmisiones en línea en redes sociales extranjeras y las plataformas de medios "we". Estos medicamentos llamaron la atención de la industria por primera vez después de que el International Journal of Antimicrobial Agents publicara un artículo titulado "Safety and Efficacy of Artemisinin-Piperaquine for Treatment of COVID-19" (Seguridad y eficacia de la artemisinina-piperaquina para el tratamiento de la COVID-19).