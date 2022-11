Sensibiliser, donner de l'espoir - un credo répandu par la vente caritative mondiale organisée par Olight

SHENZHEN, Chine, 1 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le mois d'octobre a été déclaré au niveau international comme mois de la sensibilisation au cancer du sein, une période pendant laquelle la communauté mondiale organise des événements pour sensibiliser à l'impact du cancer du sein. Parmi ces groupes, Olight - un fabricant mondial d'outils d'éclairage de pointe - a organisé une vente caritative mondiale en octobre 2022, qui a permis de collecter 158 523 dollars pour soutenir la prévention et le traitement du cancer du sein.

Olight flashlights for breast cancer awareness month campaigns

Outre sa réputation de fournisseur d'outils d'éclairage fiables, Olight contribue également à illuminer le monde par ses actions. Depuis 2008, Olight a fait don de plus de 2,38 millions de dollars et de 8 000 produits dans le monde entier dans des domaines tels que la lutte contre les pandémies, le secours en cas de catastrophe, l'aide à l'éducation, etc. Face au caractère implacable du cancer du sein, Olight apporte également sa contribution en organisant des ventes caritatives qui offrent des lampes de poche exclusives pour chaque événement depuis 2020. En 2020, Olight a collecté 192 902 dollars grâce aux ventes caritatives de la i1R 2 Rose ; en 2021, 167 205 dollars grâce aux ventes de la i3T Camouflage Rose. Tous les bénéfices de ces ventes ont été reversés à des associations caritatives locales. Au début de l'année 2022, Olight a reçu le prix Platinum Partner 2022 décerné par les fondations de lutte contre le cancer du sein (USA), ce qui atteste de la contribution tangible d'Olight à un avenir meilleur pour les personnes touchées par cette maladie.

Cette année, bien que sous le coup d'une grave récession économique mondiale, Olight a continué à se consacrer à cette noble cause. L'entreprise a en effet organisé des événements de collecte de fonds en ligne placés sous le thème « Sensibiliser, donner de l'espoir » dans 15 pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en France, en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Austriche, au Japon, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, et en Chine. Comme lors des événements précédents, une lampe de poche EDC - la iXV rose, conçue exclusivement pour la campagne de sensibilisation au cancer du sein en 2022 - était disponible dans les pays en question. Olight a bouclé cette vente de charité avec 158 523 dollars qui seront reversés à des organisations caritatives locales.

La devise « ILLUMINEZ VOTRE MONDE » est celle qu'Olight prône depuis sa création et l'amène à donner quelque chose en retour à la société à sa manière, afin d'apporter une lumière d'espoir à ceux qui en ont besoin. Parallèlement, dans le cadre de ses activités caritatives, le soutien incroyable des fans d'Olight n'est pas passé inaperçu. Grâce à Olight, même un seul effort peut s'avérer énorme lorsqu'il est associé à d'autres.

À propos d'Olight:

Fondée en 2007, Olight se consacre à offrir des produits d'éclairage de haute qualité, notamment des lampes EDC, des lampes d'extérieur, des lampes tactiques, des lampes montées sur rail, des lampes d'ambiance, des lampes frontales et bien plus encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1933501/image_1.jpg

SOURCE OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD